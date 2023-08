Wirtschaft «Unsere Gelati-Maschinen liefen nonstop»: Sommergeschäfte ziehen positive Bilanz – mit einer Ausnahme Mit dem 31. August endet der meteorologische Sommer – Zeit für die Saisonbetriebe, eine erste Bilanz zu ziehen. Und die fällt vielerorts rekordverdächtig gut aus – so hat etwa der Gipf-Oberfricker Gelatiere Federico Hochreuter tonnenweise Gelati verkauft.

Das sommerliche Wetter feiert zum Wochenende ein Comeback, doch mit dem 31. August endet zumindest der meteorologische Sommer. Gemäss Prognosen sind Temperaturen über 30 Grad Celsius in den nächsten zwei Wochen im Fricktal keine in Aussicht. Für die Saisongeschäfte also ein passender Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen.

Für Federico Hochreuter, Gelatiere aus Gipf-Oberfrick, fiel die Saison bisher fabulös aus. Bild: Mathias Förster

Diese fällt für Federico Hochreuter, Gelatiere aus Gipf-Oberfrick, fabulös aus. «Umsatzmässig ist das unser stärkster Sommer», sagt er. Vor seiner Gelateria «Chelati» in Gipf-Oberfricks Zentrum stand die Kundschaft zuweilen Schlange, ebenso beim Kiosk in der Laufenburger Badi, den er auf diese Saison übernahm. Daneben machten so manche Touristen, die am Rhein unterwegs waren, am Badi-Kiosk für eine kleine Erfrischung halt.

Der Gelatiere kann wieder durchschnaufen

Mit Rückblick auf die Bruthitze von Mitte August, die auch das Fricktal zwei Wochen im Griff hatte, sagt Hochreuter: «In dieser Phase liefen die drei Gelati-Maschinen nonstop. Wir haben pro Woche mehrere Tonnen produziert.» Denn so stehen etwa auch Grossabnehmer wie der Landgasthof Ochsen in Wölflinswil, sowie Cafés und Confiserien auf der Kundenliste von Hochreuter, der nicht verhehlt, dass man über das Ende der Hitzewelle froh war, «um wieder ein wenig durchschnaufen zu können».

Eine positive Bilanz zieht auch Rolf Lanz vom Vogelpark Ambigua in Zeihen. «Mit den rund 80 Gruppenführungen sind wir rund 20 Prozent besser als im vergangenen Jahr.» Hinsichtlich der Einzelbesuche seien die zwei Wochen mit Bruthitze im August fast schon die schlechtesten gewesen. «Trocken und nicht zu heiss – das ist für uns das beste Besucherwetter», sagt er.

Rolf Lanz vom Vogelpark Ambigua in Zeihen zieht eine positive Saisonbilanz. Bild: Dennis Kalt

Besonders hat sich Lanz darüber gefreut, dass viele Einrichtungen oder Vereine für Menschen mit Beeinträchtigungen einen Ausflug in den Vogelpark unternommen haben. «Es ist schön zu sehen, welche Freude ihnen die Aras und Sittiche bereiten – und sie sogar mit diesen ein kleinen Schwatz halten», sagt er.

Hoch im Kurs sei der Park auch bei Schulen und für Kindergeburtstage gestanden. Dazu beigetragen hat sicher, dass der Vogelpark auf diese Saison im Park mit altem Schulmobiliar eine Art Klassenzimmer eingerichtet hat, in dem Kinder spielerisch und mit verschiedenen Interaktivitäten Wissenswertes über Sittiche und Papageien erfahren.

Zu Leben reicht es dem Kapitän nicht aus

Willy Vogt, Geschäftsführer der KuBa Freizeitcenter AG. Bild: dka

Für die Freibäder der Region liegt die Sommersaison 2023 im langjährigen Schnitt. Im Strandbad KuBa in Rheinfelden etwa, liegt dieser bei 61’000 Eintritten. «Momentan stehen wir bei rund 60’000 Eintritten», sagt Badmeister und Geschäftsführer Willy Vogt, der nachschiebt: «Die zwei heissen Wochen in August haben uns die Saison gerettet.» Denn in diesen verzeichnete das Strandbad werktags rund 1500 Eintritte. «Das sind ungewöhnliche hohe Zahlen fernab der Schulferien», sagt Vogt.

Mit dem 10. September endet die Freibadsaison in Rheinfelden. «Wir hoffen nochmals auf ein paar schöne Tage», sagt Vogt, der bereits mit ersten Arbeiten an der Rheinfelder «Kunschti» für die Wintersaison begonnen hat.

Kapitän Marcus van Nijenhoff. Bild: zvg

Einzige Ausnahme, was die Sommerbilanz angeht, scheint das Fahrgastschiff «Löwe von Laufenburg» zu sein. Wirklich zufrieden mit der Saison ist dessen Kapitän und Betreiber Marcus van Nijenhoff nämlich nicht. Zwar waren die Passagierzahlen leicht besser als im vergangenen Jahr. Aber: «Um davon alleine Leben zu können, reicht es immer noch nicht», sagt er. So hofft er, dass er ab nächstem Jahr mit seinem doppelstöckigen Floss, dem «Laufenbummler», endlich losschippern und grössere Gesellschaftsfahrten anbieten kann.