Wirtschaft Mehrere Stellen gehen verloren: Backsteinproduzent Kubrix schliesst Werk in Frick Die Kubrix AG schliesst das Werk in Frick per Mai 2024. Rund ein Dutzend der insgesamt 17 Mitarbeitenden des Standorts können nicht innerhalb des Unternehmens weiterbeschäftigt werden. Das Abhollager bleibt vorerst bestehen.

Die Kubrix AG, Anbieter von Mauerwerksprodukten, schliesst das Werk in Frick per Mai 2024. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Rund ein Dutzend der insgesamt 17 Mitarbeitenden können demnach nicht innerhalb der Kubrix AG weiterbeschäftigt werden. Ausschlaggebende Faktoren für den Entscheid sind die ungenügende Auslastung der Produktion in Frick sowie die stark gestiegenen Energiekosten.

Die Kubrix AG schliesst ihren Produktionsstandort auf dem Ziegeleiareal in Frick – das Abhollager bleibt bestehen. Bild: Zvg

Im Werk Frick auf dem Ziegeleiareal wird eine breite Palette von Spezialitäten produziert, wie beispielsweise Klinker- oder Sichtsteine. Das Unternehmen beabsichtigt, die Produktion in andere Werke zu verlagern und Effizienzsteigerungen unter anderem beim Energieverbrauch zu nutzen. Das Abhollager in Frick bleibt vorerst bestehen. Kubrix unterstütze die Betroffenen bei der Suche nach Anschlusslösungen, heisst es weiter.

Kubrix ist der nach eigenen Angaben grösste Schweizer Backsteinproduzent. Ohne das Werk in Frick verfügt die Kubrix AG über drei Werke, unter anderem in Fisibach. Diese können den Schweizer Markt laut Mitteilung abdecken. «Mit diesem Schritt ist das Unternehmen noch besser für die Zukunft gerüstet», heisst es. (az)