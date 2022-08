Wirtschaft «Auftragsverluste lassen sich nicht vermeiden»: Wie Fricktaler Export-Firmen mit dem tiefen Wechselkurs kämpfen Mit 0.96 bis 0.97 Franken pro Euro befindet sich der Wechselkurs auf historischen Tiefstständen. Dies drückt die Verkaufspreise und Margen der grossen Exporteure wie etwa der Jakob Müller oder der Jehle AG nach unten. Sie sind zum Handeln gezwungen.

Raphael Jehle, Geschäftsführer der Jehle AG, bereitet die aktuelle Tendenz des Wechselkurses sorgen. Sandra Ardizzone / Aargauer Zeitung

Gegenüber dem starken Franken kannte die Gemeinschaftswährung der EU in den letzten Monaten nur eine Richtung: nach unten. Mit einem Stand von 0.96 bis 0.97 Franken pro Euro über die letzten Tage dümpelt der Wechselkurs in den Bereichen eines historischen Tiefs vor sich hin.

Unter dieser Entwicklung leiden jene Unternehmen, die ihre Waren in den EU-Raum exportieren. Eines dieser Unternehmen ist die in Frick domizilierte Jakob Müller AG, einer der grössten Bandmaschinenhersteller der Welt, der mit einem Exportanteil von 98 Prozent von den Wechselkursschwankungen stark betroffen ist.

Wechselkurs drückt auf Verkaufspreise

Robert Reimann, CEO der Jakob Müller AG aus Frick. Sandra Ardizzone / «Aargauer Zeitung»

Der tiefe Wechselkurs, so CEO Robert Reimann, drücke auf die Verkaufspreise und Margen. Insgesamt sei man derzeit stabil unterwegs. Jedoch, sagt Reimann:

«Gewisse Auftragsverluste lassen sich nicht vermeiden.»

Auch die im Mettauertaler Ortsteil Etzgen ansässige Jehle AG, die etwa auch viel Kunden im Ausland mit spezifischen Bauteilen aus Metall versorgt, ist vom starken Franken betroffen. Bei der Jehle AG liegt der direkte Exportanteil bei ungefähr 50 Prozent. Gemäss Geschäftsführer Raphael Jehle werde es schwieriger, Neuaufträge aus dem Ausland zu erhalten, da diese mit einem aktuellen Wechselkurs gerechnet würden.

Gleichzeitig, so Jehle, würden aber etwa auch für potenzielle Kunden aus Deutschland die deutschen Zulieferer teurer. Dies aufgrund der Inflation, die in Deutschland für den Juli mit 7,5 Prozent mehr als doppelt so hoch ausfällt, als für die Schweiz (3,4 Prozent). «Der Nettoeffekt ist hier unklar», so Jehle. Klar ist hingegen, dass die Jehle AG für Schweizer Kunden im Gegensatz zu ausländische Konkurrenz teuer wird. Jehle sagt:

«Das stimmt nachdenklich.»

Mit Alternativen in der Beschaffung versucht die Jakob Müller AG den negativen Effekten des starken Frankens zu begegnen. «Diese Massnahmen ermöglichen es uns, günstiger einzukaufen und so letztlich die Wirkung des Wechselkurses auf unseren Absatzmärkten abzufedern», sagt Reimann.

Wo ist die noch aushaltbare Grenze?

Die Frage nach einer Tiefstgrenze eines noch für das Unternehmen aushaltbaren Wechselkurses ist für Reimann nicht konkret zu beantworten. Dies, weil die Wechselkursthematik im Kontext der wirtschaftlichen Entwicklungen auf dem Weltmarkt betrachtet werden müsse. Reimann sagt:

«Es sind die internationalen politischen und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Verwerfungen, die uns mehr Sorge bereiten.»

Auch Jehle kann keine konkrete Zahl für einen aushaltbaren Tiefstwert des Wechselkurses nennen. «2009/2010 lag der Kurs bei 1.60 Franken pro Euro. Heute liegen wir unter der Parität», sagt er. Solche extremen Wechselkursschwankungen seien tendenziell schwierig. «Die aktuelle Tendenz nach unten macht uns Sorgen», so Jehle. Man sei mehr denn je gefordert, sich auf der Kostenseite zu verbessern.