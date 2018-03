Dass es zu diesem Schritt etwas Mut gebraucht habe und ein gewisser Druck vorhanden sei, können Corinne Siegfried und Serge Güntert nicht verhehlen. Doch der Wunsch, als Gastgeber aufzutreten, sei schon immer da gewesen, sagt Siegfried, die im Gastronomiebetrieb ihrer Eltern schon in jungen Jahren in der Küche, im Service und im Büro tätig war. Nun machen Siegfried und Güntert Nägel mit Köpfen und treten am 1. August als Pächterpaar im «Rheinfels Park», das der Gemeinde gehört, auf.

Im Rennen um die Nachfolge des aktuellen Pächters Markus Schwehr, bei dem die Frequenz im Restaurant zu gering war, setzte sich das Pächterpaar gegen mehrere Konkurrenten durch. «Siegfried und Güntert hatten mit Abstand das ausführlichste Konzept und sind dazu noch bestens im Gemeindeleben integriert. Der Gemeinderat glaubt deshalb an ihren gastronomischen Erfolg», sagt Gemeindeammann Beat Käser. Der Pachtvertrag zwischen dem zukünftigen Wirtepaar und der Gemeinde wurde auf fünf Jahre abgeschlossen. Danach besteht die Option der Verlängerung.

«Burger, Beef and More» heisst der Slogan des Gastrokonzepts. «Damit wollen wir auch die junge Steiner Bevölkerung ansprechen», sagt Siegfried. Zum Konzept gehört auch, dass man bei den Lebensmitteln auf lokale und regionale Erzeugnisse setzt. «Wir werden das Hackfleisch für die Burger und unsere Steaks von der Dorfmetzgerei der Gebrüder Müller beziehen», so Güntert.

Das Herzstück in der Küche wird ein Steakofen sein, der dank Infrarotstrahlung eine Temperatur von rund 800 Grad Celsius erreicht. Dadurch wird das Fleisch innerhalb von zwei Minuten knusprig und die viel beschworenen Röstaromen entstehen. «Wir werden die einzigen Gastronomen mit solch einem Ofen im Fricktal sein», sagt Güntert. Der Hotelbetrieb wird unverändert weiterlaufen.

Grenznähe kompensieren

Als Steiner, die beide in der FDP-Ortspartei politisch aktiv und in der Feuerwehr sind, glaubt das Wirtepaar, dass sie anders als Schwehr einen Heimvorteil haben. «Dadurch und durch unser Konzept können wir den Nachteil der Grenznähe wettmachen», so Siegfried. Dass auch Güntert vom Erfolg überzeugt ist, wird nicht zuletzt daran deutlich, dass dieser aufgrund seiner neuen gastronomischen Tätigkeit seine Stelle bei einer Spezialeinheit der Kriminalpolizei gekündigt hat.

