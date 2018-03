Fast fünf Jahre ist es her, seit Bastian Baker mit seinem Konzert die Laufenburger Stadthalle eröffnet hat. Rund 800 Fans liessen sich von Bakers Hits mitreissen.

Seither traten Max Mutzke, «Eurovision Song Contest»-Teilnehmer aus Waldshut, und Pepe Lienhard in der Eventhalle auf, eine «Night of Dance» ging über die Bühne und die Kabarettisten Jess Jochimsen und Manuel Stahlberger gastierten mit ihrem Programm.

Auch der Schweizer Comedian Marco Rima gehört zu den Stars auf der Laufenburger Bühne. Er strapazierte vor zwei Jahren die Lachmuskeln des Publikums – und kommt dieses Jahr erneut nach Laufenburg. Am Mittwoch, 9. Mai, präsentiert er in der Stadthalle sein Programm «Just for Fun».

Einnahmen steigen

«Dass Marco Rima schon zum zweiten Mal kommt, spricht für unsere Stadthalle», sagt der Laufenburger Vizeammann Meinrad Schraner.

Ein Blick auf die Anzahl der Belegungen der Stadthalle (vgl. Tabelle) in den vergangenen fünf Jahren zeigt: Nachdem 2014, im ersten kompletten Betriebsjahr, 41 Anlässe in der neuen Stadthalle stattgefunden haben, kam es 2015 zu einem Rückgang auf 32 Anässe. Seither ist die Auslastung kontinuierlich angestiegen. 2017 fanden in der Stadthalle 51 Anlässe statt.