Wird der Steuerfuss um fünf Prozent gesenkt? Nicht alle Parteien sind begeistert

Eine Steuerfusssenkung um fünf Prozentpunkte ab dem Jahr 2022 – das stellte der Stadtrat Rheinfelden der Bevölkerung an der Gemeindeversammlung von Mittwochabend, an der 79 der 7630 Stimmberechtigten anwesend waren, in Aussicht. Zwar weist das vom Souverän bewilligte Budget 2021 mit einem unveränderten Steuerfuss von 95 Prozent einen Finanzierungsfehlbetrag von über zehn Millionen Franken und einen Aufwandüberschuss in der Erfolgsrechnung von 500'000 Franken aus. Aber die Stadtkasse ist mit einem Nettovermögen von an die 70 Millionen Franken gut gefüllt.

Vermögen anhäufen: Nicht Aufgabe der Stadt