Wintersportgeschäft Wieder auf Vor-Corona-Niveau: Zu den Sportferien klingelt bei den Skiverleihern die Kasse Das Geschäft rund um den Skiverleih brummt diesen Winter. Rund 600 Komplettsets hat die Fricker Wernli Sport AG derzeit in Verleih. Im Trend liegen dort Snowboards, die nach langer Zeit eine starke Nachfrage erfahren. Auch Longo Sport in Möhlin und Sport Schreiber in Wegenstetten ziehen eine positive Bilanz.

Daniel Waldmeier, Geschäftsführer und Inhaber von Wernli Sport in Frick, freut sich über eine rege Nachfrage. Dennis Kalt/Aargauer Zeitung

Ab nächster Woche starten im Bezirk Laufenburg die Sportferien. Darüber freut sich nicht nur so manche Schülerin und mancher Schüler, sondern auch Daniel Waldmeier, Geschäftsführer der Fricker Wernli Sport AG. Denn das Geschäft mit dem Verleih lässt beim ihm derzeit die Kasse klingeln. «Derzeit liegt die Zahl der Verleihungen bei 800 – etwa 600 Verleihungen davon sind Komplettsets.»

In Jahr eins nach Corona erreiche so die Anzahl an Verleihungen wieder das Niveau einer Spitzensaison von vor Corona. Auch die Schleif- und Wachsmaschine der Werkstatt läuft auf Hochtouren. Bereits 1500 Services hat das Team um Waldmeier diese Saison durchgeführt.

So verwundert es denn auch nicht, dass der Lagerbestand des Geschäfts stark abgenommen hat. So herrscht etwa ein Mangel an Skistöcken in gewissen Längen. «Wir müssen bei Anfragen zuweilen schon jonglieren und auch schauen, wann gewisses Equipment wieder zurückkommt und wir es wieder verleihen können», sagt Waldmeier.

Das Snowboard erfährt eine Renaissance

Waldmeier beobachtet diese Saison einen Trend – die Renaissance des Snowboards. So musste man um die Jahrtausendwende noch Snowboarden, um cool zu sein. Doch die Verkaufszahlen sanken über die letzten Jahre drastisch und erreichten vor Corona einen Tiefststand. Waldmeier sagt:

«Gerade Jüngere leihen sich wieder vermehrt Snowboards aus, um sich darauf auszuprobieren.»

Ein grosser Teil der Abnehmer von Ski, Snowboards und Zubehör von Wernli Sport sind Schulen und Gemeinden, die über die Ferien Schneesportlager durchführen. Hier bietet Waldmeier etwa einen Rabatt für alle Teilnehmenden und Lagerleiter von zehn Prozent auf die Miete und weitere spezielle Konditionen an. Preislich, so sagt Waldmeier, könnten hier die meisten Verleiher direkt in den Skigebieten nicht mithalten.

Es gibt aber noch einen zweiten Grund, weshalb es besser sei, sich mit Ski und Ausrüstung nicht direkt in den Skigebieten selbst, sondern bei den regionalen Wintersportgeschäften einzudecken. Zwar könne es auch bei Wernli Sport mal zu einigen Minuten Wartezeit kommen. Aber: «Mir haben schon Kunden erzählt, dass sie im Skigebiet den halben Samstag warten mussten, bis sie ihr Material hatten.»

Bezirk Rheinfelden startet eine Woche später

Im Nachbarbezirk Rheinfelden starten die Sportferien am 20. Februar und damit eine Woche später. Dort, in der Gemeinde Wegenstetten, ist das Geschäft Schreiber Sport domiziliert. Auch hier tönt es positiv. «Seit Mitte Januar merken wir, dass die Nachfrage an Ski und Ausrüstung anzieht», sagt Geschäftsführerin Regina Senn.

Bemerkt hat auch Rolf Weidmann, Geschäftsführer von Longo Sport in Möhlin, dass Snowboards wieder etwas vermehrt gefragt sind. Und noch etwas ist ihm aufgefallen: Immer mehr Kinder und Jugendliche der ersten Generation von Einwanderungsbewegungen – etwa vom Balkan – stehen nun auf den Brettern. Dass es derzeit zu einer kulturellen Ausbreitung des Skifahrens hierzulande kommt, freut Weidmann besonders. Auch unabhängig vom Geschäft.