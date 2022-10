Fricktal Schäden durch Wildschweine halten sich noch in Grenzen – dies könnte sich aber im nassen Herbst ändern Jagdaufseher aus dem Fricktal berichten, wie die Jagd auf Wildschweine dieses Jahr verlaufen ist. Bei allen Befragten tönt es ähnlich: Es wurden bisher eher wenige Wildschweine geschossen. Doch nun läuft so langsam die Hochsaison an.

Der Wildschweinbestand schwankt extrem, denn er ist abhängig vom Nahrungsangebot. Imago Stock

Dieses Jahr hielten sich die Abschüsse auf Wildschweine im Fricktal in Grenzen. Entsprechend hat es auch weniger Landwirtschaftschäden gegeben. Daniel Gerber ist Jagdaufseher der Region Magden. Ihm zufolge sind die meisten Feldschäden dieses Jahr nicht von Wildschweinen, sondern von Dachsen verursacht worden. Gerber sagt:

«Die Wildschweine werden durch die Jagd wieder in den Wald zurückgedrückt. Sie realisieren, dass es auf dem Feld gefährlich ist für sie.»

Allgemein sei die Population in den vergangenen Jahren zurückgegangen, sagt Jagdaufseher Samuel Senn aus Densbüren: «In den letzten Jahren haben die Schäden ungefähr um zwei Drittel abgenommen. Wenn es trocken ist, finden die Schweine nichts auf dem Feld.»

Gerne nahe von Gewässern wie Aare oder Rhein

Laut Senn befinden sich die Wildschweine in diesem trockenen Jahr deshalb eher in der Nähe von Gewässern, also der Aare oder dem Rhein. Es wird jedoch erwartet, dass die Schäden bald ansteigen, da im nassen Herbst die Felder wegen Würmern und anderem Ungeziefer wieder attraktiv sind für Wildschweine.

Die Tiere dürfen nur auf dem Feld und nicht im Wald abgeschossen werden. Dies hat die Jagdverwaltung so entschieden, weil die Wildschweine im Wald keine Schäden verursachen. Im Gegenteil: Sie fördern den Jungwuchs, also junge Bäume, auf natürliche Weise.

Nachtzielgeräte vereinfachen die Jagd

Ein grosser Fortschritt für die Jagdaufsehenden ist, dass mittlerweile Nachtzielgeräte erlaubt und häufig genutzt sind. Bis vor wenigen Jahren waren diese Apparaturen noch verboten. «Diese Geräte sind heutzutage Standard», sagt Gerber. Laut anderen Wildhütern sind dieses Jahr fast alle Wildschweine mit Nachtzielgeräten erlegt worden. Gerber erzählt:

«Früher konnte man in der Nacht nur bei Vollmond oder Schneefall Wildschweine schiessen. Die Nachtzielgeräte haben das vereinfacht.»

In Deutschland wurden vermehrt Schweinepest-Fälle festgestellt. Letztes Jahr wurde im Aargau durch eine Tierseuchenübung simuliert, was bei einem Ausbruch in der Schweiz zu tun wäre. Die Fricktaler Wildhüter schicken immer wieder Proben von Wildschweinkadavern ins Labor. So kann im Ernstfall rechtzeitig gehandelt werden.

Doch laut den Jagdaufsehenden würde solch ein Szenario nicht zu mehr Wildschwein-Abschüssen führen. Ansonsten würde die Wildschweinpopulation zu stark abnehmen. Gerber sagt:

«Wegen der Landwirtschaftschäden ist der Jagddruck ohnehin schon seit Jahren auf dem Maximum. Es muss eine gewisse Verhältnismässigkeit geben.»

Der Wildschweinbestand schwankt extrem, denn er ist abhängig vom Nahrungsangebot. Dieses verändert sich von Jahr zu Jahr. So musste beispielsweise ein Wildschwein-Seminar für Jäger in Frick zum zweiten Mal abgesagt werden, weil es dafür zu wenige Tiere in der Region hatte.