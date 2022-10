Wettkampfbilanz Krönung vor dem Bundeshaus: Beachvolleyballteam Adi Heidrich und Leo Dillier jubeln über Schweizer-Meister-Titel Wer dachte, nach den drei Turniersiegen in Folge würden sich die Beachvolleyballprofis auf ihren Lorbeeren ausruhen, hat sich getäuscht. Unermüdlich schwitzen beide weiter im Kraftraum und arbeiten akribisch an ihrer Technik und Taktik, um an ihren drei letzten Wettkämpfen der Saison nochmals Erfolge feiern zu können.

Das Bundeshaus als Kulisse: Die Beachvolleyballprofis Adi Heidrich und Leo Dillier holten in Bern den Schweizer-Meister-Titel. zvg

Nicht ganz ein Jahr bilden der 28-jährige Klotener Adi Heidrich und der 21 Jahre alte Möhliner Leo Dillier ein Team und sind auf den Beachvolleyballfeldern im In- und Ausland unterwegs – immer auf der Jagd nach spannenden Ballwechseln und wichtigen Punkten für die Weltrangliste.

«Ich konnte in der Vergangenheit viel von Adis Erfahrung profitieren», stellt Dillier fest. «Er ist nun schon einige Jahre auf der World Tour unterwegs und hat mir viele Tipps und Tricks verraten, wie ich am besten das Leben als Beachvolleyballprofi organisieren kann. Im Umgang mit Stress und generell im mentalen Bereich hat Adi einen grossen Erfahrungsschatz, den er gerne mit mir teilt. Dafür bin ich ihm sehr dankbar.»

Auf dem Spielfeld war es für den jungen Profisportler eine extreme Umstellung. Viele neue Abläufe, das Zusammenspiel und die Abstimmung untereinander mussten sich einspielen. Es brauchte Zeit und Geduld, bis die Fehlerquoten auf ein Minimum reduziert werden konnten und sich die ersten Erfolge einstellten. Auf die Frage, was Heidrich von Dillier lernen konnte, meint dieser:

«Leo hat mich unter anderem beeindruckt, welchen Stellenwert bei ihm eine gesunde Ernährung hat.»

Er habe sich ein enormes Wissen angeeignet. «Ich staune, wie er als Leistungssportler die vegetarische Ernährung umsetzt. Seine Haltung hat schon etwas auf mich abgefärbt. Ich versuche, nicht mehr so viele Schokoladenriegel zu essen und mich auch gesünder zu ernähren.»

Drei Siege in drei Wochen

Den ersten gemeinsamen Sieg konnten die beiden an einem internationalen Turnier im österreichischen Wolfurt Mitte August feiern. Adi Heidrich: «Der erste Sieg zusammen mit Leo bedeutete mir viel. Es war eine schöne Belohnung für die harte Arbeit in den vergangenen Monaten. Wir wussten, dass es eine Frage der Zeit war, bis wir ein Turnier gewinnen würden. Ich freute mich sehr, als es endlich klappte.»

Bundesrätin Viola Amherd überreichte persönlich die Goldmedaille

Nur gerade zwei Wochen später standen Heidrich/Diller in Rorschach an einem Turnier der nationalen Serie wieder zuoberst auf dem Podest. «Der erste Sieg vor Heimpublikum in diesem wunderschönen Center-Court direkt am Bodensee war für mich schon sehr emotional», bekennt Leo Dillier mit einem Lächeln. «Auf dem Weg zur Goldmedaille mussten wir uns gegen zwei starke ausländische Teams durchsetzen. Das gab Selbstvertrauen, dass Siege auch auf der World Tour möglich sind.»

Den bisherigen Höhepunkt ihrer gemeinsamen Karriere stellt aber der Schweizer-Meister-Titel Anfang September in Bern dar. «Der Platz vor dem Bundeshaus bietet eine einzigartige Kulisse für dieses Turnier», schwärmt Adi Heidrich. «Wir haben nicht erwartet, dass wir gleich im ersten gemeinsamen Jahr den Titel holen würden. Für mich war es zudem der dritte Schweizer-Meister-Titel in Folge. Dass wir dann noch von der Bundesrätin Viola Amherd persönlich die Goldmedaille überreicht bekamen, war uns eine grosse Ehre und riesige Freude.»

Adi Heidrich und Leo Dillier sind im Sand ein eingespieltes Team. zvg

Letztes Feintuning für den Endspurt

Nach diesem Höhenflug ist nun wieder der Trainingsalltag eingetreten. Die beiden mobilisieren im Kraftraum ihre letzten Reserven und arbeiten akribisch an ihrer Technik und Taktik, um für die letzten drei Turniere der Saison bereit zu sein.

Heidrichs Ziele sind, einerseits noch mehr Ruhe und Stabilität in seine Annahme zu bringen, und andererseits will er das Zuspiel für Leo für dessen Angriff weiter verbessern. Dillier möchte von der stereotypen und traditionellen Spielweise mit hohen Bällen wegkommen und schnellere Kombinationen mit mehr Spielwitz verbinden.

Für die letzten drei Turniere müssen die beiden einige Flugkilometer auf sich nehmen, was für den 2,07 Meter grossen Heidrich immer eine grössere Tortur ist. Zum ersten Mal ist ein Inselstaat im Indischen Ozean – die Malediven – Austragungsort eines internationalen World-Tour-Turnieres. Vom 16. bis 18. Oktober fliegen die weiss-gelb-blauen Bälle auf der kleinen Insel Sun Island ganz im Süden des Landes.

Danach reisen die beiden Athleten weiter nach Dubai, wo vom 22. bis 25. und vom 27. bis 30. Oktober zwei weitere Turniere der World Tour stattfinden werden. Alle Spiele überträgt ein Livestream auf der Plattform «Volleyballworld». Die beiden freuen sich, nochmals alles zu geben, und hoffen auf ein erfolgreiches Saisonende.