Wetterbilanz 1,8 Grad über der Norm: Der fünftwärmste Sommer seit Messbeginn brachte das Fricktal ordentlich ins Schwitzen Der August war wettertechnisch von einer Achterbahnfahrt geprägt, kam aber schlussendlich mit einem Temperaturüberschuss von 1,2 °C daher. Besonders von der Norm wich der Juni ab. Er zeigte sich satte 3 °C zu warm – und war nach dem Jahrhundertsommer 2023 der zweitwärmste Juni seit Aufzeichnungsbeginn.

Mit einem herbstlich kühlen Start, einer tropischen Hitzewelle und erneut zu kühlen Temperaturen am Monatsende war der letzte Sommermonat in Bad Säckingen von einem Achterbahnwetter geprägt. Der gegenüber der Norm von 1991 bis 2020 1,2 Grad Celsius (°C) zu warme August war der siebte zu warme Monat in diesem Jahr, mit 97,8 Litern pro Quadratmeter (l/m²) war er 1,4 l/m² zu niederschlagsarm und die Sonne schien 34 Stunden über dem Soll.

Die Megahitze sorgte in so manchen Badis für Rekorde an Eintritte. Bild: Mira Güntert

Der letzte Sommermonat startete unter dem Zepter der Tiefs «Wenzeslaus», «Xan» «Yves» und «Zacharias» mit regnerisch kühlem und windigem Frühherbstwetter im Hochsommer. In dieser Wetter-Achterbahnfahrt stieg die Temperatur am 6. nicht über 16,2 °C an und am Morgen des 8. August sank die Temperatur auf kühle 9,0 °C.

Badewetter kehrt Mitte August zurück

Nach einer 3 °C zu kühlen ersten Augustwoche beruhigte sich das Wetter unter der Regie der Hochs «Karin» und «Lotte» allmählich und die Temperaturen machten einen deutlichen Satz nach oben. Auch die Sonnenanteile nahmen wieder schrittweise zu, sodass wir uns auf bestes Badewetter freuen konnten.

Mit 31 °C verzeichneten wir am 11. den ersten Hitzetag (ab 30 °C) in diesem August. Ab dem 13. steuerte Tief «Arend» sehr warme bis heisse und feuchte Mittelmeerluft zu uns, wodurch Wärmebelastung und Gewitterneigung deutlich zunahmen. Bedingt durch die herbstlich-kühle erste Augustwoche war die erste Bad Säckinger Augusthalbzeit trotz der Hitzerückkehr 0,1 °C zu kalt, mit 33 l/m² fielen erst 33 Prozent des normalen Augustniederschlages und die Sonne schien an 136 Stunden 55 Prozent des Augustsolls.

Gewitter beendet Hitzewelle lautstark

Ende August trieben starke Niederschläge den Rheinpegel – hier beim Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt – nach oben. Bild: Mira Güntert

Auch die zweite Augusthälfte startete mit 33 °C schwül-heiss. Aber das Ende der Fahnenstange war in dieser Hinsicht noch nicht erreicht, denn mit einer südwestlichen Anströmung wurde eine warme und feuchte subtropische Luftmasse in unsere Region geführt. Schwitzen, ohne sich zu bewegen, war angesagt.

Die Nacht auf den 23. August bescherte Bad Säckingen mit einer Tiefsttemperatur von 20,2 °C die erste und einzige Tropennacht des Jahres. Mit 36,8 °C und einem sonst in den Tropen messbaren Taupunkt von 22 °C schwitzte sich Bad Säckingen am 24. in den heissesten Tag des Jahres, bevor am Abend die für eine zweite Augusthalbzeit ungewöhnliche Hitzeperiode mit einem Gewitter lautstark beendet wurde.

Recht sicher war es das mit dem Hochsommer, denn mit weiteren Regenschauern mit eine Tages-Höchsttemperatur von 15,3 °C am 29. pendelten sich die Werte auf Frühherbstniveau ein. An den letzten zwei Augusttagen stiegen die Temperaturen bei recht freundlichem Wetter wieder gegen 20 °C an.