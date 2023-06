Wetter Der Wonnemonat Mai kam zwar erst spät in Fahrt – sorgte dann aber sogar für die ersten Sommertage Der Wonnemonat Mai legte in diesem Jahr einen echten Stotterstart hin: In der ersten Monatshälfte war es nicht vor allem kühl und nass und die Sonne schien viel zu wenig. Ganze 12 Tage in Folge regnete es in der Region. Dann aber kam die Wende – und wie: Sommerlich warme Tage gegen Ende Monat sorgten doch noch für einen Temperaturüberschuss von 0,9 Grad.

Gegen Ende des Monats gab es viel Sonnenschein und warme Temperaturen zu geniessen – etwa hier am Fricker Pfingstmarkt. Bild: Paul Gürtler

Der Wonnemonat startet stets mit einem Feiertag und in diesem Jahr waren an diesem traditionellen Ausflugstag Regenschutz und Jacke von Vorteil. Hoch «Tina» sorgte ab dem 2. Mai für stabileres und immer wärmeres Wetter. So erreichte die Region am 4. Mai zum ersten Mal in diesem Jahr einen meteorologischen Sommertag (ab 25 Grad). Im Vergleich zu den Vorjahren gab es den ersten Sommertag einen guten halben Monat verspätet.

Der Wärme folgte am Abend des 5. Mais das erste leichte Gewitter des Monats. Auch die nächsten Tage verblieben durch Hoch «Tina» ohne weitere Sommertage mit einzelnen Schauern in der Warmluft. Ab dem 11. Mai gingen die Temperaturen mit Tief «Zoltan» zurück, aber das wechselhafte Schauerwetter blieb bis zur Monatsmitte erhalten. Somit blieben die Eisheiligen auch dieses Jahr durch die Bewölkung wirkungslos.

Viel Niederschlag, wenig Sonne und kühle Temperaturen

In der ersten beständig unbeständigen und 0,8 Grad zu kühlen Monatshalbzeit fielen mit 75,4 Litern pro Quadratmeter schon 70 Prozent des normalen Mainiederschlages und die Sonne zeigte sich an 85 Stunden – erst 37 Prozent des Maisolls. Auch die zweite Maihälfte startete mit Tief «Benedikt» zunächst feucht und kühl. Nach zwölf Tagen in Folge mit Niederschlag und einem Stotterstart in den Wonnemonat wurde es ab dem 17. durch Hoch «Ulla» freundlich.

Am 22. Mai stieg die Temperatur mit 26,9 Grad auf den höchsten Wert des Monats an. Mit einem von Nord nach Süd überquerenden Kaltlufttropfen lagen die Nachmittagstemperaturen am 24. gerade noch um 12 Grad. Aber das beständige Hoch «Vera» bescherte der Region zur Freude der Freizeitsportlerinnen, Sonnenanbeter und Freunde der Gartenwirtschaften ein frühsommerlich warmes und sonniges Pfingstwetter. Unter der Regie von Hoch «Wiola» blieb es auch die letzten Maitage bei sonnigem und warmem Sommerwetter.