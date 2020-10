Wer steht wo innerhalb des SVP-Lagers? Wir haben die Grossratskandidaten unter die Lupe genommen

Kriminelle sollen ausgeschafft werden

Vergleicht man die Smartspider der sieben Kandidaten auf Vimentis.ch, so sticht ein Ausschlag sofort ins Auge: Bei der Ausländerpolitik, einem der Kernthemen der SVP, erreichen alle nahezu den maximalen Ausschlag und stehen somit dafür ein, dass eine möglichst strikte Ausländerpolitik umgesetzt wird. So beantworten sechs der sieben Kandidaten die Frage, ob Personen, welche die Schweizer Sicherheit gefährden, auch dann ausgeschafft werden sollen, wenn ihre Sicherheit im Ausschaffungsland nicht garantiert werden kann, mit einem Doppel-Plus, also einem «ich bin dafür». Einzig Markus Liebi hat hier ein einfaches Plus, das für «ich bin eher dafür» steht, angeklickt.

Von einer aussenpolitischen Öffnung halten die sieben SVP-Politiker, wenig verwunderlich, nicht sonderlich viel; am weitesten gehen noch Markus Liebi, Roland Härri und Christian Rüede. Beim «strengen Rechtssystem» zeigt der Spider von Christian Rüede den grössten Ausschlag, am weitesten beim Sozialstaat geht Roland Härri. Während Härri für einen verstärkten Kündigungsschutz für Arbeitnehmer über 55 eintritt, beantworten die anderen diese Frage mit Nein, eher nein oder weiss nicht.

Sechs zu eins lautet das Ergebnis auch bei der Frage, ob der Cannabis-­Konsum nach Vollendung des 18. Lebensjahrs legalisiert werden soll. Fünf sagen Nein, Rainer Kunz eher nein und einzig Alex Reimann eher ja. Einig sind sich die sieben Kandidaten, dass die Finanzpolitik eher restriktiv sein soll, in den einzelnen Antworten zu den Finanzfragen unterscheiden sie sich dann aber doch merklich. So ist für Riner, Suter, Rüede und Liebi klar, dass das Ausgabenwachstum des Kantons Aargau maximal gleich hoch sein soll wie das Wirtschaftswachstum, Reimann und Kunz sehen das ebenfalls eher so – Härri dagegen hat hier ein Nein angekreuzt.

Markus Liebi steht am weitesten rechts

Legt man die Antworten auf die 44 Fragen, die Basis für die Vimentis-­Umfrage bilden, auf das Links-Rechts-Schema um, so steht Markus Liebi am weitesten rechts, gefolgt von Alex Reimann, Christoph Riner, Christian Rüede, Emanuel Suter und Rainer Kunz. Sogar leicht links von der Mittelachse steht – zumindest auf der Vimentis-Karte – Roland Härri.

Auf der zweiten Achse – sie unterscheidet zwischen einer liberalen und einer konservativen Einstellung – schneidet Riner am konservativsten ab, gefolgt von Emanuel Suter, Roland Härri, Alex Reimann, Christian Rüede und Rainer Kunz. Am nächsten bei der Achse, die das konservative vom liberalen Lager trennt, ist Markus Liebi.