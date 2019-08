Das Jubiläum bedeute aber auch, sagt Vogt im Gespräch mit der AZ, «dass wir in all den Jahren doch ein einigermassen gutes Programm geboten haben». Das ist tief gestapelt. Denn hätten die Kulturmacher nicht all die Jahre ein wirklich gutes Programm auf die Beine gestellt, dann wären die Kulturtage nicht stetig gewachsen, dann wären sie, sprichwörtlich, bachab gegangen. Sind sie aber nicht, im Gegenteil. Sie locken jedes Jahr mehr Besucher an.

2 Die Zwölf. Dass es just ein Dutzend Veranstaltungen waren, dass es zum Jubiläum also sozusagen Zwölf geschlagen hat, war Zufall. «Allerdings wollten wir zum Jubiläum schon ein Programm auf die Beine stellen, das etwas üppiger ausfiel als in anderen Jahren.» Das ist Vogt und ihrem Team auch geglückt. Die Mischung aus Musik, Kabarett, Theater und Tanz kam bei den Besuchern gut an, bot Abwechslung, bot jedem etwas. «Diesen breiten Ansatz werden wir auch künftig beibehalten», verspricht Vogt. Es sei wichtig, über den Tellerrand hinauszublicken, ist sie überzeugt. Über den kulturellen ebenso wie den geografischen. «Ein Ziel ist es, Menschen aus den beiden Ländern zusammenzubringen», so Vogt.

Das gelingt Jahr für Jahr noch besser. Kamen die meisten Zuschauer am Anfang, vor 20 Jahren also, aus Deutschland, ist das Publikum heute, ländermässig, gut abgemischt. Zwar ist die Zahl der deutschen Besucher nach wie vor etwas höher, doch auch in der Schweiz haben die Kulturtage längst ein breites Stammpublikum – und dies weit über die Kantonsgrenzen hinaus.

3 Der Wecker. Der Auftritt von Konstantin Wecker war der Höhepunkt der Kulturtage. 520 wollten ihnen sehen und hören. Rekord. Die Stadthalle war damit ausverkauft – und dies schon lange vor dem Konzert.

Es sei nicht so leicht gewesen, den deutschen Liedermacher zu bekommen, blickt Vogt zurück. Zudem stelle Wecker hohe Ansprüche an die Lokalität. «Wir mussten einiges aus dem Ärmel schütteln», sagt die Kulturmanagerin.

Das ist geglückt. Der Funke sprang nach wenigen Takten über. «Alle, die ich kenne, waren begeistert.» Wecker habe sich in die Herzen der Zuhörer gespielt, so Vogt. Und er hat mit seinen politischen Botschaften wohl auch den einen oder anderen wachgerüttelt, ja: geweckt.