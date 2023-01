Weltmeisterschaft «Diese Medaille hat eine riesige Bedeutung»: Der Fricktaler Bobfahrer Sandro Michel rast zu WM-Bronze Die Freude in der einstigen Bobnation Schweiz ist riesig: Am Wochenende gab es an der heimischen Weltmeisterschaft in St.Moritz endlich wieder Edelmetall zu feiern. Und mittendrin: der Fricktaler Anschieber Sandro Vogt.

Grosse Freude: Pilot Michael Vogt (links) und der Fricktaler Anschieber Sandro Michel holen an der WM Bronze. Mayk Wendt/Keystone

Was war das doch für ein Start ins neue Jahr für den Fricktaler Bobfahrer Sandro Michel. Mit Pilot Michael Vogt holte er vor einer Woche an der Europameisterschaft im deutschen Altenberg Silber im Zweier und Bronze im Vierer. Und nun fuhr er am vergangenen Wochenende an der heimischen Weltmeisterschaft in St.Moritz mit Vogt noch einmal auf das Podest: Bronze hinter den deutschen Duos Friedrich/Schueller und Lochner/Fleischhauer.

Die AZ erwischt Sandro Michel am Tag danach am Telefon. «Wir freuen uns natürlich riesig, aber wahrscheinlich werden wir erst in einigen Tagen realisieren, was wir da geschafft haben», sagt er.

«Die Medaille hat eine riesige Bedeutung für uns als Team, aber auch für die Schweiz als Bobnation.»

Es ist in der Tat eine fast schon historische Medaille: Letztmals Edelmetall für die Schweiz holten Beat Hefti mit Silber im Zweier und Rico Peter mit Bronze im Vierer – das war 2016.

Endlich Edelmetall: Michael Vogt und Sandro Michel (schwarzer Helm) fallen sich im Ziel um den Hals. Mayk Wendt/Keystone

Für den 26-jährigen Gipf-Oberfricker persönlich ist die WM-Medaille auch eine Art Belohnung für den grossen Einsatz und die viele Zeit, die er in den vergangenen Jahren in den Bobsport investiert hat. Während des Studiums und auch jetzt, wo er als Projektingenieur Teilzeit arbeitet. «Gerade das private Umfeld, die Familie und meine Freundin, haben sicher manchmal darunter gelitten. Dass sich das jetzt ausbezahlt hat, ist für alle eine Genugtuung», sagt Michel.

Besonders gefreut hat ihn deshalb, dass er seine Medaille im Zielraum mit Fans, Familie und Freunden habe feiern können, erzählt Michel. «Wir haben es genossen, dass so viele Menschen dabei sein konnten.» Wobei: «Allzu fest haben wir nicht über die Stränge geschlagen – schliesslich haben wir ja noch ein Ziel», fügt er lachend an.

Mit viel Selbstvertrauen ins zweite Wochenende

Am kommenden Wochenende finden die Wettkämpfe im Viererbob statt. Mit ihren Erfolgen in Altenberg und St.Moritz haben Sandro Michel und Michael Vogt bestätigt, dass sie im Zweier inzwischen fixer Bestandteil der Weltspitze sind. In den Weltcup-Rennen dieser Saison fuhren die beiden bereits mehrmals aufs Treppchen. Dass es kurz vor der Heim-WM in Altenberg auch im Vierer mit dem Podestplatz geklappt hat, gibt Selbstvertrauen für die anstehenden Rennen.

«Das Niveau ist im Viererbob sicher noch etwas ausgeglichener», sagt Sandro Michel. Entsprechend wenige Fehler dürfen sich die Teams erlauben, die ganz vorne mitfahren wollen. Sandro Michel aber ist guten Mutes: «Wenn es beim Start passt und Michi wieder so sensationell fährt, liegt sicher etwas drin.»