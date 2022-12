«Weihnachtsstädtli» Beim Sonntagsverkauf geht es in Rheinfelden um mehr als nur den Umsatz An den beiden kommenden Sonntagen, 11. und 18. Dezember, haben in der Rheinfelder Altstadt die Läden offen. Mit den Sonntagsverkäufen möchten die Detaillisten einerseits ihren Kundinnen und Kunden entgegenkommen. Andererseits geht es auch darum, das Städtli in der Weihnachtszeit zu beleben.

Ulrike Sammarchi vom Kleiderladen «Kinderkram» bietet unter anderem Kinderkleider mit herzigen Weihnachtsmotiven an. Bild: Nadine Böni

Sie haben sich in Rheinfelden ja einiges einfallen lassen: Das städtische Stadtmarketing und Kulturbüro, das Citymanagement, Tourismus Rheinfelden und Rheinfelden Pro Altstadt verwandeln die Stadt in diesem Advent mit verschiedenen Anlässen und Aktionen in eine Hochburg der vorweihnachtlichen Freuden.

An den kommenden Sonntagen, 11. und 18. Dezember, sind nun ausserdem die Läden in der Altstadt von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Detailhändler sehen dies als Service für die Kundinnen und Kunden: «Wir können ihnen so eine zusätzliche Möglichkeit bieten, bei uns einzukaufen», sagt etwa Martin Zander vom Wein- und Delikatessengeschäft «Pane Amore e Fantasia».

Diese Möglichkeit werde durchaus geschätzt, weiss Ulrike Sammarchi vom Kinderkleiderladen «Kinderkram». Das hätten die vergangenen Jahre gezeigt:

«Die Leute haben am Sonntag mehr Zeit, um sich in Ruhe umzuschauen. Mehr Zeit, als sie unter der Woche hätten, neben dem Arbeitsalltag.»

Das erlebt auch Madeleine Maurer vom Buchladen «Buchoase am Rhy» so. Sie sagt: «Es bereitet uns Freude, für die Leute da zu sein und ihnen die Möglichkeit zu geben, an einem Sonntag in aller Ruhe einkaufen zu können.»

In der «Buchoase am Rhy» von Madeleine Maurer sind Rezeptbücher sehr gefragt. Bild: Nadine Böni

Hinzu kommt, dass in der Vorweihnachtszeit dank Anlässen und Attraktionen viel Publikum in der Altstadt unterwegs sei – und manch eine oder einer dann auch spontan einen Kauf tätige. Für Sammarchi lohnen sich die verkaufsoffenen Sonntage so auch finanziell. Sie sagt: «Sie sind vom Umsatz her so stark wie ein Samstag in der Vorweihnachtszeit – und somit auch diesbezüglich wichtige Tage.»

Umsatz ist nicht das wichtigste Argument

Der Umsatz, den sie an den Sonntagsverkäufen machen, lassen die Detailhändler natürlich nicht ausser Acht – er ist allerdings nicht das wichtigste Argument mitzumachen. Vielmehr erhoffen sie sich durch die Sonntagsverkäufe eine langfristige Wirkung. Claude Rihs vom Uhren- und Schmuckgeschäft «Rihs & Zahnder» sagt:

«Rheinfelden möchte sich als ‹Weihnachtsstädtli› positionieren. Da ist es wichtig, dass alle in der Altstadt mitziehen.»

Natürlich, um den Kundinnen und Kunden an den beiden verkaufsoffenen Sonntagen ein attraktives Angebot zu machen. Aber eben auch, um das Bild vom «Weihnachtsstädtli» als Destination für einen Besuch im Advent zu stärken und letztlich davon zu profitieren – über die Adventszeit hinaus. So sagt denn Martin Zander:

«Ich bin überzeugt, dass sich der Einsatz finanziell lohnen wird – wenn nicht dieses Jahr, dann in Zukunft.»

Die Vorweihnachtszeit mit all ihren Anlässen und Aktionen sei eine gute Gelegenheit, die Attraktivität der Rheinfelder Altstadt mitsamt dem Einkaufs- und Dienstleistungsangebot bekannter zu machen, ist auch Claude Rihs überzeugt.

Er gibt ein Beispiel. Vielleicht kaufe jemand nicht gleich jetzt eine neue Uhr, aber: Wenn die alte Uhr in ein paar Monaten kaputtgeht, besteht die Chance, dass der Besuch der Rheinfelder Altstadt noch in Erinnerung ist und die Uhr den Weg in die Reparaturwerkstatt von «Rihs & Zahnder» findet. «Wir können also auch nachhaltig von unserem Einsatz in der Adventszeit profitieren», sagt er.