Weihnachten «Ein Tier ist kein Geschenkartikel»: Auch Fricktaler Tierschutzstellen appellieren an die Vernunft der Menschen Den Kindern den Wunsch nach einem Hund oder einer Katze erfüllen – für Eltern, Grosis, Göttis und Gottis ist das eine herzige Idee. Auch zu Weihnachten wollen sie diesem Wunsch oft wieder nachkommen. Aber Tierschützerinnen und Tierschützer sagen klar: Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum. Denn ihre Einrichtungen sind oft die Leidtragenden unüberlegter Haustieranschaffungen.

Herzig: Dennoch sollten Hunde an Weihnachten kein Geschenk für Kinder sein, warnen Tierschützer. Getty Images

Welches Geschenk darf es denn sein für die Kinder, die Enkel, den Göttibuben oder das Gottimeitli? Ein Buch, ein Spielzeug, was zum Anziehen? Bei vielen Kindern stehen vor dem Fest auch Tiere auf dem Wunschzettel. Zum Beispiel ein süsser Welpe, ein herziges Büsi oder ein flauschiges Kaninchen zum Kuscheln. Aber ist das eine gute Idee?

«Nein, das ist keine gute Idee. Haustiere sollten an Weihnachten kein Geschenk für Kinder sein», sagt Daniela Koller, Leiterin des Tierferienheims Fürberg in Wittnau. Koller züchtet selbst auch Hunde. Sie sagt, dass sie keine davon abgebe, wenn sie merke, dass sie spontan und unüberlegt zu Weihnachten verschenkt werden sollen. Auch Karl Güntert von der Hunde- und Katzenpension Röti in Mumpf betont:

«Ein Tier ist kein Geschenkartikel.»

Leitet seit über drei Jahrzehnten die Hunde- und Katzenpension Röti in Mumpf: Karl Güntert. Dennis Kalt (11. März 2021)

Stefanie Sutter vom Tierlignadenhof Kaisten sagt: «Ein Tier kann an Weihnachten ein Geschenk für Kinder sein, aber es muss alles durchdacht und wohlüberlegt werden.» Und daran mangele es eben bei vielen. Die meisten Leute machten sich zu wenig Gedanken über die Folgen, sich ein Haustier zuzulegen, weiss Sutter.

Wenn die erste Tierarztrechnung kommt, steigt der Frust

Was ist, wenn der Sohn oder die Tochter das Interesse an dem Tier verliert, wenn die Lust, sich darum zu kümmern, schon nach den Weihnachtsferien weniger geworden oder gar verschwunden ist? Wenn bei Krankheiten der Tierarztbesuch ansteht und dieser dann eine gesalzene Rechnung schickt? Futter und Zubehör können zudem ins Geld gehen. So gilt auf dem Tierlignadenhof ein Gesetz: Tiere aus dem eigenen Bestand werden nie als Weihnachtsgeschenktiere herausgegeben.

Vielfach sei die Euphorie über das lebende Geschenk an Heiligabend und in der Zeit danach noch gross, weiss Güntert. Aber wenn erst einmal wieder die Schule und der Alltag begonnen hätten, komme vielfach Frust auf. Und dann – wohin mit dem Büsi, dem Meerschweinchen oder dem Hund? Deshalb sagt auch Güntert:

«Die Anschaffung ist seriös abzuklären, nicht erst wenige Tage vor dem Weihnachtsabend.»

Aber einen Lichtblick gibt es immerhin. «Die Leute sind schon vernünftiger geworden. Das Phänomen, zu Weihnachten Haustiere zu verschenken, ist weniger geworden», sagt Koller. Sie hat mit ihrem Tierferienheim aktuell gerade viel zu tun. Leute fahren in die Skiferien oder in den Süden und geben ihre Vierbeiner bei Koller zur vorübergehenden Betreuung ab. Dass sie danach nicht wieder abgeholt würden, sei aber auch schon vorgekommen, erzählt sie.

Daniela Koller führt seit dem Frühling 2018 das Tierferienheim Füürberg in Wittnau. Nadine Böni (8. Juni 2018)

Wo sollen die zum Fest angeschafften Haustiere hin, wenn sie sich als lästig oder ungeliebt erweisen? Bei Daniela Koller in Wittnau fanden sie bisher immer einen Platz. «Wir haben schon Kapazitäten, wir mussten noch nie eines abweisen», sagt sie. Darauf, dass Tierschützerinnen und Tierschützer aber immer bereitstehen, um die Folgen unüberlegten Handelns abzufedern, sollte sich niemand verlassen.

Stefanie Sutter vom Tierlignadenhof Kaisten. zvg

Aufnahmestopp auf dem Tierlignadenhof Kaisten

Denn andere Fricktaler Einrichtungen wie der Tierlignadenhof Kaisten sind proppenvoll und am Rande ihrer Kapazitäten. «Wir sind voll, wir können keine neuen Tiere mehr aufnehmen», sagt Sutter.

Was sind die Alternativen zum Büsi unterm Tannenbaum? Nur das Stofftier? Nicht unbedingt. Möglich wäre auch eine Patenschaft für ein Tier. «Eine solche Patenschaft hilft uns und dem Tier», sagt Koller. Die Paten unterstützen die Einrichtung mit einem monatlichen Betrag – in Kaisten für eine Katze beispielsweise 30 Franken – und können diese vor Ort besuchen, sie streicheln oder mit ihr spielen.