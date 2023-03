Wegenstettertal «Erfolgreich und stabil»: Die Raiffeisenbank Wegenstettertal präsentiert ihr Jahresergebnis Die Raiffeisenbank Wegenstettertal hat das Jahr 2022 mit einem guten Ergebnis abgeschlossen: Im Kerngeschäft setzte sich das kontinuierliche Wachstum fort, die Hypothekarforderungen stiegen auf 317,2 Millionen Franken und auch im im Vorsorge- und Anlagegeschäft konnte die Bank klar wachsen. Der resultierende Jahresgewinn von 0,50 Millionen Franken blieb auf Vorjahresniveau.

Die Raiffeisenbank Wegenstettertal mit Sitz in Zeiningen erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Jahresgewinn von 0,50 Millionen Franken. Nadine Böni (2. 5. 2016)

Die Raiffeisenbank Wegenstettertal hat im Berichtsjahr ein gutes Ergebnis erzielt. Das geht aus einem Bericht zum anstehenden Event für Kundinnen und Kunden vom 1. April hervor. Betitelt ist er mit «Erfolgreich und stabil». So habe die Bank ihre Position im Kundengeschäft ausbauen können.

Die Hypothekarforderungen sind um 11,1 Millionen Franken und damit um 3,6 Prozent gestiegen. Der Depotbestand betrug per 31. Dezember 2022 37,4 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es 34,1 Millionen Franken. «Erfreulich ist, dass trotz der unsicheren Marktlage viele Kundinnen und Kunden ein neues Wertschriftendepot eröffnet haben und ihre Anlagen über die Raiffeisenbank Wegenstettertal tätigen», schreibt die Bank.

Die Ertragssituation hat sich positiv entwickelt. Der Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft reduzierte sich zwar um 0,37 Millionen Franken und damit um 8,9 Prozent auf 3,78 Millionen Franken, «doch ist die Entwicklung im indifferenten Geschäft besonders erfreulich», heisst es.

Die Kosten sind gestiegen

Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft ist um 0,13 Millionen Franken und damit um 37,6 Prozent auf 0,47 Millionen Franken gestiegen. Trotz des «volatilen Marktumfelds» fällt der Erfolg aus dem Handelsgeschäft mit 0,24 Millionen Franken über dem Vorjahresniveau aus. Damals waren es 0,18 Millionen Franken. Der Geschäftsertrag konnte dank des Aufbaus neuer Ertragssäulen mit 4,69 Millionen Franken fast auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.

Die Kosten sind im Geschäftsjahr 2022 erwartungsgemäss gestiegen. Einerseits durfte die Raiffeisenbank Wegenstettertal wieder Kundenveranstaltungen durchführen und unterstützte unter anderem lokale Projekte und Vereine mit ihrem Sponsoringengagement. Zudem hat sie ihre Beratungsteams personell verstärkt. Per Jahresende beschäftigte die Raiffeisenbank Wegenstettertal 19 Mitarbeitende, davon zwei Auszubildende.

Andererseits investierte die Bank «in den Ausbau der physischen und digitalen Kundennähe», wie es weiter heisst. Der Personalaufwand ist deshalb um 0,26 Millionen Franken und der Sachaufwand um 0,13 Millionen Franken gestiegen. Diese Kostenzunahme führte zu einem Anstieg der sogenannten «Cost Income Ratio» im Vergleich zur Vorjahresperiode von 66,6 Prozent auf 69 Prozent.

Die planmässigen Abschreibungen auf Sachanlagen beliefen sich auf 0,27 Millionen Franken. Trotz des moderaten Anstiegs der Kosten von 13,7 Prozent konnte ein Geschäftserfolg von einer Million Franken – im Vorjahr waren es 1,62 Millionen Franken – verbucht werden.

Wachstum im Bilanzgeschäft

Das Geschäftsvolumen der Raiffeisenbank Wegenstettertal wächst stetig. Die Kundeneinlagen sind um 3,1 Millionen Franken (–0,99 Prozent) auf 308,0 Millionen Franken gesunken, «weil aufgrund des Negativzinsumfelds zurückhaltend agiert wurde und Kundengelder vermehrt in Wertschriften angelegt wurden», wie die Bank schreibt.

Das Hypothekarvolumen hat um 11,1 Millionen Franken zugenommen und lag per Jahresende bei 317,2 Millionen Franken. Die übrigen Forderungen gegenüber Kunden sind von 2,2 Millionen Franken auf 2 Millionen Franken gesunken. In dieser Bilanzposition sind auch die Covid-19-Kredite an lokale Unternehmen enthalten, die während des Geschäftsjahrs 2020 im Rahmen des Garantieprogramms des Bundes ausbezahlt wurden. Diese Covid-19-Kredite sind inzwischen entsprechend den vereinbarten Amortisationen teilweise zurückbezahlt worden. Bei der Raiffeisenbank Wegenstettertal bestand bis zum Jahresende kein erhöhter Wertberichtigungsbedarf für gefährdete Forderungen. (az)