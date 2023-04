Wegenstettertal Drei Gemeinden wollen zusammen ein Feuerwehrmagazin bauen – aber wie werden die Kosten aufgeteilt? Die gemeinsame Feuerwehr der Gemeinden Zuzgen, Hellikon und Wegenstetten soll ein neues Feuerwehrmagazin erhalten – auch, weil das jetzige Magazin die Vorgaben der Aargauischen Gebäudeversicherung nicht mehr erfüllt. Kosten wird der Bau über zwei Millionen Franken. Noch muss aber geregelt werden, wie die Kosten auf die drei Gemeinden aufgeteilt werden.

Das heutige Feuermagazin im Gemeindehaus von Hellikon erfüllt die Vorgaben der Aargauischen Gebäudeversicherung nicht mehr. Bild: Claudio Thoma

Für die drei Gemeinden im oberen Wegenstettertal wird es eine Herausforderung, gerade finanziell: Das in die Jahre gekommene Magazin der gemeinsamen Feuerwehr von Zuzgen, Hellikon und Wegenstetten muss durch einen Neubau ersetzt werden. Unter anderem, weil es die Vorgaben der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) für Feuerwehrlokale nicht mehr erfüllt. Zudem steht die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs an, altersbedingt.

Der Wegenstetter Gemeindeammann Felix Wendelspiess informierte am Montagabend Interessierte über das Projekt. Auch in Zuzgen und Hellikon finden diese Woche solche Infoveranstaltungen statt. «Die Idee ist es, möglichst viele Fragen schon im Vorfeld der Gemeindeversammlungen beantworten zu können», erklärte Wendelspiess. Diese finden in allen drei Gemeinden zeitgleich am Donnerstag, 22. Juni, statt und entscheiden über den Projektierungskredit.

Neubau nahe des bestehenden Standorts

Geplant ist ein Neubau nahe dem bestehenden Feuerwehrmagazin in Hellikon, auf der heute noch freien Parzelle 40. Angedacht ist, dass die Parzelle im Besitz der Gemeinde Hellikon verbleibt und das Gebäude im Baurecht erstellt wird.

Felix Wendelspiess, Gemeindeammann von Wegenstetten. Bild: zvg

Das neue Feuerwehrmagazin bietet Platz für die Kommandozentrale, Schulungsräumlichkeiten, sanitäre Anlagen und den Fahrzeugpark – je ein Tanklösch-, Mehrzweck-, Pikett- und Verkehrsabteilungsfahrzeug sowie zwei Anhänger. «Es ist kein Luxusbau. Ziel ist es, dass wir die AGV-Vorgaben erfüllen und die Feuerwehrleute mit einer guten Infrastruktur arbeiten können», sagte Wendelspiess.

Zu den Kosten äussern sich die Verantwortlichen zum jetzigen Zeitpunkt erst «mit viel Vorsicht», wie Wendelspiess betonte. Schliesslich steht die detaillierte Planung erst noch an. Als Kennzahlen nannte Wendelspiess rund 2,2 Millionen Franken für den Neubau des Feuerwehrmagazins und rund 600'000 Franken für das neue Tanklöschfahrzeug. Wobei sich an beiden Beträgen der Kanton substanziell beteiligt.

Wie werden die Kosten aufgeteilt?

Traktandiert wird nun am 22. Juni einerseits der Projektierungskredit für das neue Feuerwehrmagazin, andererseits die Gründung eines Feuerwehrverbands Feuerwehr Wabrig. Dies, weil der aktuelle Gemeindevertrag zur Feuerwehr weder die Finanzierung noch die Eigentumsverhältnisse eines Feuerwehrmagazin-Neubaus regelt.

Bei der Finanzierung ortet Wendelspiess ein mögliches Pièce de Résistance. Die Kosten für das Tanklöschfahrzeug – nach heutiger Schätzung rund 600'000 Franken – sollen nach Einwohnerzahl auf die drei Gemeinden verteilt werden. Das sieht der bestehende Gemeindevertrag für die Feuerwehr bei Ersatzanschaffungen so vor.

Die Kosten für den Neubau hingegen sollen gedrittelt werden. Die Verantwortlichen begründen dies mit allfälligen künftigen Veränderungen im Feuerwehrverband: «Wenn etwa eine Gemeinde austreten oder der Verband aufgelöst würde, wäre die Aufteilung so deutlich einfacher. Wir sind überzeugt, dass das die beste Lösung ist», sagt Wendelspiess.

Bevölkerung entscheidet in zwei Schritten

Die zu erwartenden Kosten würden sich so für die drei Gemeinden auf je zwischen 400'000 und 500'000 Franken belaufen, abzüglich der kantonalen Subventionen – nicht gerade ein Klacks für die Dörfer, von denen nur gerade Wegenstetten über 1000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt.

Wie hoch die Kosten genau sein werden, wird sich im Herbst zeigen: In einem zweiten Schritt sollen dann an den Gemeindeversammlungen die Verpflichtungskredite für den Neubau, das neue Tanklöschfahrzeug sowie den Baurechtsvertrag folgen.