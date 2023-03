Wegenstettertal Das Feuerwehrmagazin muss ersetzt werden – aber noch gibt es Fragen zu klären Seit 2010 haben die Gemeinden Zuzgen, Hellikon und Wegenstetten eine gemeinsame Feuerwehr. Deren Magazin im Gemeindehaus von Hellikon ist inzwischen 45 Jahre alt und muss ersetzt werden. Angedacht ist ein Neubau. Allerdings fehlen dazu noch die rechtlichen Voraussetzungen.

Das Magazin der Feuerwehr Wabrig befindet sich derzeit im Gemeindehaus Hellikon. Bild: Claudio Thoma (23. November 2018)

Die gemeinsame Feuerwehr der Gemeinden Zuzgen, Hellikon und Wegenstetten Wabrig soll ein neues Feuerwehrmagazin erhalten. Das jetzige Magazin beim Gemeindehaus in Hellikon ist 45 Jahre alt und erfüllt die Vorgaben der Aargauischen Gebäudeversicherung für Feuerwehrlokale nicht mehr. Das geht aus einer Mitteilung der drei Gemeinden hervor. Auch hat das heutige Tanklöschfahrzeug mit Jahrgang 1994 die ordentliche Amortisationsdauer bereits im Jahr 2014 erreicht.

Im Hintergrund laufen daher seit einiger Zeit die Abklärungen und Planungen für einen Ersatz – sowohl des Feuerwehrmagazins als auch des Tanklöschfahrzeugs. Seit Ende des vergangenen Jahres befasst sich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Feuerwehr und der drei Gemeinderäte, mit der Thematik. Ziel sei es, Entscheidungsgrundlagen zum künftigen Standort des Magazins und zum neuen Fahrzeug zu schaffen, sagt der zuständige Helliker Gemeinderat Michael Lang.

Verbandslösung soll Finanzierung regeln

Auch rechtlich gibt es Fragen zu klären. Denn der aktuelle Gemeindevertrag zur Feuerwehr Wabrig regelt weder die Finanzierung noch die Eigentumsverhältnisse eines Feuerwehrmagazin-Neubaus. Deshalb streben die drei Gemeinden eine Verbandslösung an. Die Arbeitsgruppe sei diesbezüglich schon relativ weit, sagt Lang. Noch laufen Abklärungen zu den zu erwartenden Kosten.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe werden der Bevölkerung an einer Informationsveranstaltung Ende April präsentiert, verbunden mit der Bitte um Mitwirkung. «Wir sind offen für allfällige Fragen und Anliegen», sagt Lang. Den Verantwortlichen ist bewusst: Vor allem die Standortfrage wird die Einwohnerinnen und Einwohner interessieren.

«Mit der Verbandslösung ist ein Standort grundsätzlich in allen drei Gemeinden denkbar», sagt Lang. Eines der wichtigsten Argumente bei der Standortwahl ist daher die Ausrückzeit. Gemäss der Leistungsnorm der Aargauischen Gebäudeversicherung muss jede Feuerwehr im Kanton innert zehn Minuten nach Alarmierung mit Tanklöschfahrzeug und zehn Feuerwehrangehörigen beim Schadensplatz sein. Ohne vorgreifen zu wollen, sagt Lang: «Vor diesem Hintergrund wäre ein Standort in der Mitte natürlich optimal.» Sprich: in Hellikon, wie bisher.

Ein gemeinsamer Termin für den Entscheid

Die Bevölkerung wird Anfang April per Flyer zu der Infoveranstaltung eingeladen werden. Vorsorglich haben die drei Gemeinden ausserdem einen gemeinsamen Termin für ihre Sommer-Gemeindeversammlungen festgelegt. Diese finden in Zuzgen, Hellikon und Wegenstetten somit am Donnerstag, 22. Juni, statt. «Ziel ist es, dann sowohl den Antrag für die Gründung eines Feuerwehrverbandes als auch den Projektierungskredit für den Neubau des Feuerwehrmagazins vorlegen zu können», sagt Michael Lang.

Der weitere Zeitplan sieht vor, dass voraussichtlich bereits an den darauffolgenden ordentlichen Gemeindeversammlungen im Herbst über den Verpflichtungskredit abgestimmt werden kann. Gelingt dies und wird die Vorlage angenommen, könnte im nächsten Jahr der Baustart sein.