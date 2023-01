Wegenstetten «Wir sind einfach nur glücklich, geht es jetzt los»: Mit zwei Jahren Verspätung findet das Dorffest doch noch statt Die Coronapandemie machte ihnen einen dicken, fetten Strich durch die Pläne. Aber die Organisatorinnen und Organisatoren des Wegenstetter Dorffests wollten sich davon nicht aufhalten lassen. Das Dorffest 2021 findet nun in diesem Sommer statt – und die Motivation dafür ist kein bisschen kleiner geworden.

Die Vorbereitungen auf das Dorffest laufen: OK-Präsident Sascha Gut bringt eine Werbetafel im Dorf an. Zvg / Aargauer Zeitung

Sie hätten sich in Wegenstetten ja eigentlich kein passenderes Motto auswählen können – nur wussten die Organisatorinnen und Organisatoren vor rund drei Jahren natürlich noch nicht, wie passend es tatsächlich werden würde. «Alles ausser gewöhnlich», präsentierten sie damals als Motto für das Dorffest zum 775-Jahre-Jubiläum der Gemeinde zuoberst im Wegenstettertal.

«Alles ausser gewöhnlich» waren dann vor allem die darauffolgenden Monate, als die Coronapandemie über die Welt hereinbrach. Und «alles ausser gewöhnlich» ist auch die Hartnäckigkeit, mit der die Wegenstetter für ihr Dorffest kämpften. Statt aufzugeben, als die Pandemie sämtliche Pläne für ein Fest im Sommer 2021 durchkreuzte, blieben sie dran. Über Monate, ja: Jahre.

Und nun ist es bald so weit. Im kommenden Sommer, genauer am Wochenende vom 1. bis 3. September, findet das Dorffest in Wegenstetten tatsächlich statt. Mit dann genau zwei Jahren Verspätung. In allen Ressorts laufen die Vorbereitungen nun endlich auf Hochtouren.

Vereine suchen Helferinnen und Helfer

«Es ist derzeit tatsächlich schon etwas hektisch», sagt Nadja Soder vom Organisationskomitee lachend. Aber davon, sich zu beklagen, ist sie weit entfernt. Im Gegenteil: «Wir sind einfach nur glücklich, dass es jetzt wirklich losgeht.» Dass aus den vielen Plänen jetzt endlich konkrete Aufgaben werden, die es umzusetzen gilt.

Denn sie gibt offen zu, dass es in den vergangenen beiden Jahren nicht immer einfach war, das Feuer für das Dorffest am Leben zu erhalten. «Es gab Phasen, wo wir im OK Video-Sitzungen abgehalten haben, einfach, um in Kontakt zu bleiben», sagt sie. «Das war eine undankbare, ja fast deprimierende Zeit.» Nun aber seien Feuer und Motivation zurück – und vor allem: die Vorfreude.

Anfang 2020 präsentierte das OK das Motto für das Dorffest – über drei Jahre später wird dieses tatsächlich durchgeführt. Zvg / Aargauer Zeitung

Zu tun gibt es mehr als genug: Sicherheitsabklärungen mit den von den Vereinen betriebenen Beizli, Vertragsabschlüsse mit Bands und Lieferanten, Bestellungen von Baumaterial und erste bauliche Massnahmen, Verkehrsplanung, Sponsorensuche. Und die Vereine sind auf der Suche nach freiwilligen Helferinnen und Helfern, die für Einsätze am Dorffest zur Verfügung stehen. «Das wird eine Herausforderung, aber ich bin überzeugt, dass wir am Ende genügend Helferinnen und Helfer finden werden», so Soder.

Ein prominenter Gast macht Werbung

Dabei helfen soll auch eine gewisse Sichtbarkeit des anstehenden Dorffests. Dazu sind in den kommenden Monaten regelmässig kleine Anlässe geplant. Am 11. Februar etwa eine Après-Ski-Party, später eine Autoaufkleber-Aktion. Dazu erhält Wegenstetten Unterstützung aus dem benachbarten Baselbiet: HD-Soldat Läppli rührt für das Dorffest die Werbetrommel. Zuletzt trat er etwa am Neujahrsapéro der Gemeinde auf.

Dahinter verbirgt sich mit Rolf Gromann ein OK-Mitglied. Er durfte sich im Basler Theater Fauteuil, das den Klassiker zeigte, gar Tipps von den Maskenbildnern einholen. Nun wird Wegenstetten immer mal wieder Besuch des prominenten Gasts erhalten. «Aus dem anfänglichen Gag hat sich eine lustige Aktion entwickelt», sagt Soder. Auch das irgendwie «alles ausser gewöhnlich».