Wohnen in Deutschland, arbeiten im Aargau: Zahl der Grenzgänger erreicht neuen Höchststand

Im Aargau arbeiten 15'185 Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Am meisten von ihnen arbeiten in Kaiseraugst und Rheinfelden. Welche Branchen besonders beliebt sind und in welche Gemeinden niemand von ennet der Grenze zur Arbeit pendelt.