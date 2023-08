Video: Nadine Böni

Sein Gesicht sagt alles. «Das nehmen wir gern», sagt Sascha Gut, OK-Präsident des Wegenstetter Dorffests zu den Wetterprognosen für das kommende Wochenende. Und er sagt es mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Aktuell nämlich sind für die drei Festtage vom Freitag bis Sonntag angenehme Temperaturen und Sonnenschein angesagt.

Gut weiss, welch entscheidende Rolle das Wetter beim Anlass spielen kann. Die Wegenstetter und Wegenstetterinnen haben sich ihr Wetterglück dabei auch redlich verdient. Schliesslich mussten sie sich vier Jahre lang gedulden. Die Planungen für das Dorffest starteten schon 2019. Eigentlich hätte das Fest zum 775-Jahre-Jubiläum des Dorfes im August 2021 stattfinden sollen – wegen der Pandemie wurde verschoben.

Es geht an den Feinschliff: OK-Chef Sascha Gut freut sich auf das Dorffest in Wegenstetten vom Wochenende. Bild: Nadine Böni

Dass es jetzt tatsächlich soweit ist, sickert so langsam auch bei den Beteiligten durch: «Es ist da, es ist greifbar – und sorgt bei uns für eine nervöse, angespannte Stimmung voller Vorfreude», sagt Sascha Gut.

Energie, Zeit und schlicht Detailverliebtheit

Die Vorbereitungen befinden sich im Endspurt. Die meisten baulichen Arbeiten sind erledigt, jetzt geht es an den Feinschliff und die Koordination wichtiger Lieferungen: Kühlschränke, Fritteusen und weitere notwendige Geräte und Utensilien für den Festbetrieb werden im Verlauf der Woche angeliefert und installiert, das Riesenrad und die zwei Bühnen aufgebaut.

Auf dem Festgelände, das sich entlang der Hauptstrasse von der Verzweigung Schulgasse bis zum «Flederhaus» erstreckt, gibt es ganze 16 Beizli und drei Bars. Beim Rundgang zeigt sich, wie viel Energie, Zeit und schlicht Detailverliebtheit in die Beizli und alles drumherum geflossen sind.

Beispiele gefällig? Der Kirchenchor und der Samariterverein haben für die Dekoration ihrer Schlager-Bude «Sweet Caroline» 600 PET-Flaschen bemalt. Der Spiel- und Turnverein hat für die «Föhrlialp»-Beiz eine grosse Gondel gebastelt, die hoch über der Hauptstrasse hin- und herfahren wird. Und der Frauenverein hat für die Kaffeestube «KaffeeKlatsch» kurzerhand ein Feuerwehrlokal sanft renoviert. «Es ist eine Dynamik entstanden, wo alle versuchen, die anderen noch irgendwie zu übertreffen – im positiven Sinne», sagt Gut.

Er schüttelt beim Rundgang denn auch mehrmals den Kopf: «Es ist schlicht und einfach verrückt, was hier in den vergangenen Monaten auf die Beine gestellt wurde. Ich bin überzeugt: Das sucht seinesgleichen.»

Er freut sich auf das Fest vor dem Fest

Nebst all den Bauten und Dekorationen ist für ihn vor allem eines beeindruckend: der Zusammenhalt, der im 1100-Seelen-Dorf entstanden ist. Man hilft einander, tauscht Ideen aus, hockt nach getaner Arbeit noch zusammen. «Da sind so viele Bekanntschaften entstanden, so viele unkomplizierte Begegnungen. Das ist wunderschön», so Gut.

Keine Frage: Die Vorfreude auf das Wochenende ist beim OK-Chef natürlich riesig. Mindestens ebenso freut er sich aber auf ein kleines Fest vor dem Fest: Am Donnerstagabend treffen sich die vielen Helferinnen und Helfer zu einem Apéro. «Ihnen allen gilt sämtliches Lob und riesiger Dank», sagt Sascha Gut.