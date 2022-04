Wegenstetten Ein Osterbrauchtum kehrt zurück: Nach fünf Jahren messen sich die Eierläufer im Dorf wieder Am Sonntag feiert das Eierlesen in Wegenstetten sein Revival. Rund 400 Eier werden platziert. Die jüngsten Läuferinnen und Läufer sind gerade einmal drei Jahre alt. Beim Frühlings- und Fruchtbarkeitsbrauch zum Vertreiben des Winters, sollen Spezialaufgaben für viele Lacher bei den Zuschauenden sorgen.

Auf die Teilnehmenden beim Eierlesen in Wegenstetten – hier 2017 – warten einige Spezialaufgaben. zvg

Es ist ein Osterbrauchtum, das in den kommenden Wochen wieder in so manch einer Fricktaler Gemeinde – etwa Wölflinswil, Effingen oder Oeschgen – zelebriert wird: das Eierlesen. Als erste der Fricktaler Gemeinden wird in Wegenstetten diesen Sonntag das Eierlesen, bei dem sich Winter und Sommer gegenüberstehen, durchgeführt.

Organisator ist die Jugendförderung Wegenstetten. Bei Karolina Stahel, Präsidentin der Jugendförderung, ist die Vorfreude auf den anstehenden Event gross. Sie sagt:

«Es ist seit langer Zeit die erste grosse öffentliche Veranstaltung, die im Dorf stattfindet.»

Nun hofft Stahel, dass sich bis Sonntag die grauen Wolken verziehen. Bei gutem Wetter rechnet sie mit 120 bis 150 Zuschauerinnen und Zuschauern, die das lustige Treiben entlang der Strecke verfolgen.

Spezialaufgaben sollen für Unterhaltung sorgen

Auf die Läuferinnen und Läufer warten entlang der rund 100 Meter langen Eierbahnen einige spezielle Aufgaben. Wie diese konkret aussehen, verrät Stahel nicht. Nur so viel: «Beim letzten Eierlesen musste die Strecke etwa zu viert auf Holzskiern oder mit einer Karette zurückgelegt werden.» Schliesslich sollen es ja auch etwas zu Lachen geben, so Stahel.

Das Eierlesen fand im Dorf für gewöhnlich im Zweijahresturnus statt – zuletzt 2017. 2019 fiel es wegen Terminkollisionen mit anderen Veranstaltungen ins Wasser. Dann kam die Pandemie. Vor diesem Hintergrund sagt Stahel:

«Es ist wichtig, dass es nun wieder stattfinden kann, damit die Tradition weiterlebt.»

Insgesamt beteiligen sich am Event rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Speziell am Eierlesen im Dorf ist, dass der Verbindung zwischen den Generationen eine besondere Bedeutung gegeben wird. Denn so laufen etwa auch Kinder aus dem MuKi-Turnen mit. «Die jüngsten sind dreijährig», sagt Stahel.

Weil es sich traditionsgemäss um einen Brauch handelt, um den Winter zu vertreiben, steht in Wegenstetten fest, dass beim Eierlesen, der Sommer gegen den Winter siegen wird. «Falls der Ausgang auf der Kippe steht, können wir korrigierend eingreifen», so Stahel.