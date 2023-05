Wegenstetten Dreitägiges Spektakel rückt näher: Vorbereitungen für Dorffest laufen auf Hochtouren – 15’000 Gäste werden erwartet Es herrscht ein emsiges Treiben: Rund 150 Freiwillige stehen in Wegenstetten Samstag für Samstag im Einsatz, um die Beizli für das Dorffest vorzubereiten. 16 verschiedene kulinarische Angebote, zwei Eventbühnen und ein über 30 Meter hohes Riesenrad warten auf die Festbesucherinnen und -besucher.

OK-Präsident Sascha Gut freut sich, dass das sehnlichst erwartete Dorffest in wenigen Monaten stattfindet. Bild: zvg (27. 1. 2023)

Es ist nicht mehr lange hin bis zum grossen Spektakel: «100 Tage, 00 Stunden, 00 Minuten, 00 Sekunden» war am Mittwoch, Punkt 17 Uhr, auf der Countdown-Anzeige der Website zum Wegenstetter Dorffest zu lesen. Dieses findet vom 1. bis 3. September unter dem Motto «Alles ausser gewöhnlich» statt. Eigentlich hätten die Festivitäten zum 775-Jahre-Jubiläum der Gemeinde bereits 2021 stattfinden sollen. Doch coronabedingt musste das Fest bis diesen September warten.

Man merke, dass das nun sehnlichst erwartet Dorffest näher rücke, sagt OK-Präsident Sascha Gut. «Bei den Helferinnen und Helfern und im OK herrscht eine gespannte Vorfreude», beschreibt er die Stimmung. Sichtbar werde diese Stimmung am emsigen Treiben, das jeweils an den Samstagen im Dorf herrsche: Treppen werden gezimmert, Holz abgeschliffen und gestrichen, Vordächer gebaut. So sagten denn auch gut Gut:

«In vielen Festbeizli laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.»

Jeden Samstag, so schätzt Gut, sind es rund 150 Freiwillige, die derzeit beim Bau und der Dekoration der Beizli mithelfen.

Budget liegt bei rund 500’000 Franken

Die Vorbereitung der Beizli laufen auf Hochtouren. Bild: zvg

Einen Kreditantrag über fast eine Million Franken wie für das Dorffest in Spreitenbach braucht es für jenes in Wegenstetten nicht. Gut lacht herzhaft am Telefon als er davon hört und sagt: «Nein – bei uns würde die Gemeinde allenfalls bei einem Defizit einspringen.» Natürlich sei das Ziel, dass nach dem dreitägigen Fest ein kleiner Überschuss stehen bleibt. Wichtiger aber noch: Den Besucherinnen und Besucher ein stimmungsvolles Fest zu präsentieren, das in Erinnerung bleibt.

Dafür lässt sich denn das OK nicht lumpen. Rund eine halbe Millionen Franken beträgt das Budget des Dorffests. Ein grosser Teil davon sind Einnahmen durch die Besuchenden. Der Preis für den Festeintritt – Freitag, Samstag oder Sonntag – beträgt fünf Franken, der Pass für alle drei Tage kostet zehn Franken. Gut sagt:

«Wir gehen etwa von 13’000 bis 15’000 Besuchenden über die drei Tage aus.»

Das Fest soll Besuchende aus Nah und Fern anlocken. Einheimische, Nachbarn, Fremde, Neugierige, Heimweh-Wegenstetter «oder einfach alle, die gerne ein paar aussergewöhnlich schöne Stunden in unserem Dorf verbringen wollen», so Gut.

16 Kulinarik-Angebote, zwei Bühnen und ein Riesenrad

Das Festgelände wartet mit 16 Beizli mit diversen kulinarischen Angeboten auf. Die Portionen sollen bewusst etwas kleiner, dafür aber auch günstig gehalten werden, dass sich die Gäste beim Besuch durchschlemmen können. Rund 1800 Sitzplätze stehen in den Beizli zusammen zur Verfügung.

Eine Attraktion des Festes wird das Riesenrad sein, das Ende August auf der Wiese hinter dem Feuerwehrmagazin aufgebaut wird. Von diesem aus können die Besuchenden aus über 30 Meter Höhe das komplette Festgelände überblicken. Dazu werden auf zwei Eventbühnen Konzerte mit diversen Bands aus der Region zu hören sein. Gut ist sich sicher: «Die Stimmung wird ausgelassen sein; aber auch einen Rahmen für ein gemütliches Beisammen sein und schöne Begegnungen bereiten.»