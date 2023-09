Wegenstetten «An diesem Wochenende ist das die schönste Ecke im Kanton»: Das Dorffest ist eröffnet Lange mussten sie warten – nun ist es endlich so weit: Das grosse Dorffest in Wegenstetten wurde am Freitagabend offiziell eröffnet. Bei bestem Spätsommerwetter war allen Beteiligten die Freude ins Gesicht geschrieben. Über das Wochenende erwartet das Dorf zuoberst im Wegenstettertal nun 13’ 000 bis 15’ 000 Besucherinnen und Besucher.

Das Wegenstetter Dorfzentrum glich in den vergangenen Tagen einem Wimmelbild. An jeder Ecke, so schien es, wurde noch gebastelt, gewerkelt, verschönert – damit alles perfekt sein würde, wenn das Dorffest beginnt. Das ist gelungen. Bei der offiziellen Eröffnung am Freitagabend strahlten Gäste und Beteiligte mit der Sonne um die Wette.

Auch Sascha Gut, OK-Präsident des Wegenstetter Dorffests, war die Freude ins Gesicht geschrieben. Er konstatierte: «Petrus muss ein Wegenstetter sein.» Regierungsrat Alex Hürzeler überbrachte in seiner Fricktaler Heimat die Grussworte der Regierung – in die «an diesem Wochenende sicher schönste Ecke des Kantons», wie er sagte.

8 Bilder 8 Bilder In letzter Sekunde wurden die letzten Details fertig. Bild: Nadine Böni

Gemeindeammann Felix Wendelspiess blickte in seiner Ansprache kurz zurück in die Geschichte des Dorfes und des Dorffests. Dieses hätte ja eigentlich bereits 2021 durchgeführt werden sollen, wurde wegen der Pandemie allerdings verschoben. «Dass es jetzt soweit ist, verdanken wir dem enormen Durchhaltewillen des OKs, ganz vielen Menschen in den Vereinen, die immer daran geglaubt haben und der Dorfbevölkerung, die unerschütterlich dahinter stand.»

Bei bester Stimmung wurde das Dorffest eröffnet. Bild: Nadine Böni

19 liebevoll geschmückte Beizli und Bars

Auf dem Festgelände, das sich entlang der Hauptstrasse von der Verzweigung Schulgasse bis zum «Flederhaus» erstreckt, gibt es ganze 19 Beizli und Bars. Am Samstag findet parallel der Jurapark-Markt statt, am Sonntag eine historische Ausstellung. An allen Tagen gibt es ein Kinderland mit Riesenrad und Sandkasten sowie ein Retro-Fotobus für Selfies und zwei Eventbühnen, auf denen über das Wochenende verteilt immer mal wieder Konzerte gespielt werden.

13’000 bis 15’000 Besucherinnen und Besucher werden über alle drei Tage erwartet. Ein Drei-Tages-Pass für das Dorffest kostet zehn Franken, ein Tageseintritt fünf Franken. Kinder bis 16 Jahre sind gratis. «Wir freuen uns auf eine einmalige Dorffestatmosphäre», sagte Sascha Gut und erklärte das Fest unter Applaus für eröffnet.