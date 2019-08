Ihre politische Arbeit nach dem Leitbild des Bauernverbandes Aargau zu richten und diese beiden Vorlagen abzulehnen, seien Bedingungen, um bei den Wahlen unterstützt zu werden. Dieser Support beinhaltet einen Zustupf für den Wahlkampf in der Höhe von 300 Franken sowie die Erwähnung in den Medien.

Gertrud Häseli ist Grossrätin der Grünen, Landwirtin im Fricktal, Mitglied des Bauernverbands Aargau (BVA) und Nationalratskandidatin. Doch auf der Liste der Kandidierenden, die vom Verband unterstützt werden, fehlt ihr Name. «Gertrud Häseli wird in ihrer Kandidatur für den Nationalrat vom Bauernverband nicht unterstützt», bestätigt Vorstandsmitglied Hans-Ueli Lüscher auf Anfrage. Dies, weil Häseli nicht mit Bestimmtheit Nein sagt zur Trinkwasserinitiative und zur Initiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» (Pestizid-Initiativen).

Viel zu radikal für den Bauernverband

Bundesrat und Nationalrat haben sich gegen die Initiativen ausgesprochen. Der Ständerat behandelt sie in der Herbstsession kommenden Monat. Werden sie nicht zurückgezogen, kommen sie voraussichtlich im Mai 2020 an die Urne.

Nicht nur der kantonale, auch der Schweizerische Bauernverband spricht sich gegen die aus seiner Sicht zu radikalen Initiativen aus. Die Landwirtschaft nehme die angesprochenen Themenbereiche ernst und anerkenne Handlungsbedarf. Das richtige Mittel sieht der Verband nicht in den Volksbegehren, sondern in seinen eigenen Aktionsplänen.

«Das sind Empfehlungen, die zwar Sinn machen, jedoch unverbindlich sind», sagt Gertrud Häseli. Es brauche griffigere, verbindliche Massnahmen. Das könne auch in der Form eines Gegenvorschlags zu den Initiativen geschehen, sodass diese zurückgezogen werden könnten. «Das würde ich sehr unterstützen.» Manche Punkte, etwa die Fütterung der Tiere ausschliesslich mit hofeigenem Futter, seien tatsächlich zu radikal und für die Bauern schwierig umzusetzen.

Kandidierende, die einen Gegenvorschlag unterstützen, würden nicht von der Unterstützung ausgeschlossen, sagt Hans-Ueli Lüscher. Genau hier liege das Problem in der Praxis des Aargauer Bauernverbandes, findet Martin Bossard, Leiter Politik bei Bio Suisse, dem Dachverband der Schweizer Bio-Produzenten mit dem Knospe-Label. «Der politische Prozess ist noch am Laufen. Es ist noch nicht einmal klar, ob die Initiativen wirklich an die Urne kommen werden, sie werden aber bereits so behandelt.»