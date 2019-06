Am Dienstag vor einer Woche kam es bei Bauarbeiten am Kreisel Giebenacher-/Liebrütistrasse in Kaiseraugst zu einem Zwischenfall. Als Arbeiter Leitungen für den Wärmeverbund der AEW Energie AG per Pressluftvortrieb unter der Fahrbahn hindurch verlegen wollten, touchierten sie eine Wasserleitung. Dabei wurden die Rohrteile auseinandergeschoben und Tausende Liter Wasser strömten aus der Leitung (die AZ berichtete).

Laut Andreas Brühwiler, Leiter Bau bei der Gemeinde Kaiseraugst, war die Wasserleitung zwar in den Plänen verzeichnet. Nicht vermerkt war jedoch, dass sie sich ungewöhnlich tief unter dem Boden befinden. «Die Arbeiter sind von Erfahrungswerten ausgegangen, was in diesem Fall nicht gereicht hat», so Brühwiler.

Das Video zum Wasserrohrbruch: