Wallbach «Was einige Mitglieder aktuell leisten, ist aussergewöhnlich»: Der FC Wallbach baut sich ein neues Daheim Der kleine Fussballverein baut auf dem Sportplatz Buenacher ein neues Klubhaus. Es ist eine Mammutaufgabe für den Klub, gerade finanziell. Eine Aufgabe aber auch, die den Dorfverein noch enger zusammenschweisst. Das zeigt sich bei den regelmässigen Einsätzen der Mitglieder auf der Baustelle.

Den 16. März 2024 dürften sie sich in Wallbach bereits dick angestrichen haben in der Agenda. Dann findet das erste Heimspiel der 2.-Liga-Mannschaft des FC Wallbach nach der Winterpause statt – und für die Zukunft des Vereins wohl noch viel wegweisender: Womöglich werden dann auch erstmals Zuschauerinnen und Zuschauer im neuen Klubhaus auf dem Sportplatz Buenacher bewirtet.

Die Arbeiten am neuen Klubhaus samt Garderoben, Beizli und Terrasse mit Sicht auf das Spielfeld sind «voll im Zeitplan», wie FC-Präsident Florian Guarda sagt. Seit vergangener Woche steht der Rohbau aus Holz des Klubhauses und der öffentlichen WC-Anlagen. Nun stehen die Innenausbauarbeiten an: WC-Anlagen, Elektroarbeiten, Küche, Böden. Danach geht es an die Innenausstattung und die Umgebungsarbeiten.

Das neue Klubhaus des FC Wallbach nimmt Form an: Seit einigen Tagen steht der Rohbau aus Holz. Bild: Nadine Böni

«Klar ist, wir wollen für das erste Heimspiel der ersten Mannschaft bereit sein», sagt Guarda. Wie und wann die Eröffnung darüber hinaus gefeiert wird, darüber wird der Verein noch informieren.

Riesige Unterstützung aus dem Umfeld

Das Klubhaus wird in der Nordost-Ecke des Sportplatzes gebaut. Es ist ein zweigeschossiger Bau mit Lager- und Geräteräumen für den Unterhaltsdienst der Gemeinde sowie den FC, einer öffentlichen WC-Anlage, 28 Parkplätzen sowie einem Klubhaus mit Restaurant und überdachter Terrasse. Klub und Gemeinde teilen sich dabei die Kosten. Vonseiten des Souveräns bewilligt wurden Kredite in Höhe von insgesamt 464’000 Franken für Gebäude, Umgebungsarbeiten und Solaranlage. Der Klub seinerseits rechnet mit Kosten in Höhe von rund 550’000 Franken für seine Bereiche.

Der FC Rheinfelden ist im Endspurt Neben dem FC Wallbach baut auch der FC Rheinfelden ein neues Klubhaus – und ist den Wallbachern dabei sogar ein paar Schritte voraus: In diesen Tagen wird der Bau auf der Sportanlage Schiffacker fertiggestellt. Den Oktober möchte der Verein nutzen, um die Beiz einzurichten. Für das Frühjahr ist ein grosses Eröffnungsfest geplant. Auch in Rheinfelden finanziert die Gemeinde das Projekt mit: Im Juni 2021 hatten die Stimmberechtigten einen Kredit in Höhe von 1,75 Millionen Franken für den Neubau des Garderobengebäudes samt Klubbeiz genehmigt. Der FC beteiligt sich an den Kosten: Für das Klublokal stellt die Stadt nämlich nur einen sogenannten Edelrohbau hin. Der FC Rheinfelden wird das Lokal von der Stadt mieten und selber ausbauen. (nbo)

Das ist für einen Verein wie den FC Wallbach kein Pappenstiel – im Gegenteil: Das Projekt ist nur dank der tiefen Verwurzelung im Dorf und darüber hinaus stemmbar. «Der Support ist wirklich riesig», sagt Guarda. Das Sponsoring von Stühlen und Tischen etwa war in kürzester Zeit ausgebucht, deshalb hat der Verein spontan eine neue Möglichkeit kreiert: individuell beschriftete Pflastersteine. So können die Unterstützerinnen und Unterstützer dem FC den Weg zum Klubhaus ebnen – im wahrsten Sinne des Wortes. «Aktuell sind wir bei knapp 30 Pflastersteinen, die den Weg zum neuen Klubhaus bilden werden», sagt Guarda.

Die finanzielle Unterstützung, auch durch langjährige Partner-Firmen, ist wichtig für den Verein – schliesslich soll das Klubhaus-Projekt in den kommenden Jahren nicht zu einer finanziellen Überlastung führen. «Dafür legen wir den Fokus neben dem Sponsoring natürlich auch auf unsere Vereinsanlässe, welche ein wichtiges Standbein sind», sagt Guarda. Ein Beispiel: die «Wallbacher Wiesn» am 20. und 21. Oktober.

Mitglieder helfen auf der Baustelle mit

Hinzu kommt, dass so weit möglich auch die Vereinsmitglieder immer wieder Einsätze auf der Baustelle leisten. Das Projekt schweisst den Verein so noch enger zusammen. «Dieses Generationenprojekt wird etwas sein, von dem man sich noch in Jahren erzählt, und wir dürfen einmal mehr auf tolle Unterstützung unserer Mitglieder zählen», sagt Guarda.

Einblick, wie es mal aussehen wird: Bei der Baustelle zeigen Visualisierungen das fertige Klubhaus. Bild: Nadine Böni

Diesen windet der Präsident ein Kränzchen, denn die Arbeit ist durchaus auch eine Belastung: «Man darf nicht vergessen, dass dies alle Mitglieder ehrenamtlich machen und so teilweise mehrmals pro Woche auf dem Fussballplatz stehen. Was einige Mitglieder des Vereins aktuell leisten, ist aussergewöhnlich.»

Derweil wächst die Vorfreude auf das neue Daheim. Mit jedem Tag wird das Ganze greifbarer, sagt auch Guarda. «Doch wir brauchen nochmals ein halbes Jahr vollen Einsatz. Sei es mit der Hilfe beim Bau, zusätzlicher Sponsorensuche oder Arbeitseinsätzen an unseren Events.»