Wallbach Tanzen, Kochen, Rituale: Dirk Badura will mit seinem Männertreff herkömmliche Geschlechterrollen aufbrechen Der 54-Jährige aus Wallbach wagt ein Experiment – ein Gesprächs- und Freizeittreff für Männer, die bereit sind, sich ihren Rollen, Wünschen und Gefühlen zu stellen. Die über Dinge sprechen wollen, für die im Fussball kein Raum ist. Die Freiräume brauchen abseits von Job und Familie. Aber ist das im ländlichen Fricktal ein Bedürfnis?

Dirk Badura möchte in Wallbach einen Männertreff ins Leben rufen. Bild: zvg

Sie verdienen das Geld. Sie managen die Familie. Sie wollen gute Partner, Mitarbeiter und vorbildliche Väter sein. Vielleicht ist das aber vielen Männern einfach auch zu viel. Womöglich sind sie überfordert mit den vielen, an sie gerichteten Erwartungen. Eventuell suchen sie den Freiraum, der ihnen neben Büro und Eigenheim kaum noch bleibt.

Und dieser Freiraum könnte jetzt im Fricktal entstehen, in Wallbach, wo Dirk Badura einen Männertreff ins Leben rufen will. «Suchst du andere Männer, um dich auszutauschen, um andere Herangehensweisen kennen zu lernen oder um einfach mal so sein zu können, wie du wirklich bist?», heisst es in der Ankündigung auf Facebook. Es soll, schreibt Badura dort weiter, «Anregungen geben, sich mit unseren Rollen, mit unseren Wünschen und Gefühlen konstruktiv auseinander zu setzen.»

Hart, durchsetzungsstark, zielorientiert – das ist das klassische Bild moderner Männer. Badura will es hinterfragt wissen. Will neben der Stärke auch die Schwäche, neben der Härte auch die Verletzlichkeit, neben der Zielgerichtetheit auch das vermeintliche Nichtstun zulassen. Er will Männer dazu bringen, den «Mut zu finden, sich den eigenen seelischen Verletzungen zuzuwenden und über Wege der Heilung zu sprechen.» Den 54-Jährigen interessiert: «Heutzutage Mann sein – was bedeutet das für dich?»

Facebook-Post: «Tut uns leid, dass wir euch unterdrücken»

Und klar: Da bleiben die Facebook-Kommentare nicht aus. «Also da muss man schon sehr verzweifelt sein, um dorthin zu gehen», schreibt einer. Eine Userin sieht die Idee durch die «emanzipierte Frau von heute» herausgefordert. Und schreibt: «Tut uns leid, dass wir euch unterdrücken und ihr nicht so sein dürft, wie ihr wollt.»

Badura weiss: An seinem Projekt scheiden sich die Geister. Aber er sagt: «Ich gehe davon aus, dass die, die dafür offen sind, sich von negativen Kommentaren nicht abhalten lassen, zu kommen.» Denn dahinter steckten oft nur Vorurteile, Scham oder eine traditionelle Erziehung.

Badura hofft auf die Offenheit, die es braucht, sich auf Übungen, Austausch, Rituale, Tanzen und Kochen einzulassen. All das sieht er für die rund 2,5 Stunden dauernden Treffen nämlich als Hauptbeschäftigung vor.

Sind die Männer im ländlichen Fricktal bereit für das Experiment? Haben sie im Fussballclub nicht schon genug Gelegenheit, sich auszutauschen? Badura weiss: Ob sich da zwei oder 20 melden – völlig unklar. Er sagt: «Ich bin neugierig und gespannt auf die Resonanz.»

Das erste Treffen soll am 1. September stattfinden. Infos per E-Mail an dirkbadura@icloud.com.