Wallbach Primarschüler mit Beratungsmandat: Hier nehmen sich Zwölfjährige den Problemen von Mitschülerinnen und -schülern an Im Ideenbüro der Primarschule Wallbach beraten Kinder einander erfolgreich bei Problemen und beim Realisieren von Ideen. Zum Dank für ihr langjähriges Engagement wurde die Schulsozialarbeiterin Sabine Kiesling jetzt zur Multiplikatorin des Ideenbüros für die Region Aargau ernannt.

Das Beraterteam des Ideenbüros des letzten Semesters: Maël, Margaux, Marco und Nils. Bild: Brigitte Stamm

Jeden Donnerstagvormittag blinkt die Leuchttafel vor dem Büro des Schulsozialdienstes der Primarschule Wallbach, denn dann fungiert es als «Ideenbüro». Während einer Lektion pro Woche beraten dort vier Sechstklässlerinnen und -klässler im Alter von zwölf Jahren andere Kinder – vom Kindergarten bis zur Abschlussklasse.

Diese können ihre jeweiligen Probleme und Ideen im Ideenbüro-Briefkasten deponieren. Bei den Anliegen der ratsuchenden Kinder handelt es sich meist um «kleinere» Konflikte wie Schubsen, das Verstecken von Sachen oder Beleidigungen. Komplexere Fälle, wie etwa Unsicherheiten im Umgang mit den sozialen Medien, familiäre Sorgen oder Mobbing werden von der Schulsozialarbeiterin Sabine Kiesling übernommen.

Kinder sind Experten in eigener Sache

Schulsozialarbeiterin Sabine Kiesling wurde vom Ideenbüroverein zur Multiplikatorin für die Region Aargau ernannt. Bild: zvg

Im Verlauf seiner Beratertätigkeit nimmt jedes Ideenbüro-Mitglied verschiedene Rollen ein – von der Gesprächsleitung über die Protokollführung bis hin zur Beobachterrolle. Seine Gespräche führt das Team in der Regel in Eigenregie durch, es kann die Schulsozialarbeiterin aber jederzeit hinzuziehen. Die 37-Jährige erzählt:

«Die beratenden Kinder üben, sich in ihre Mitschülerinnen und Mitschüler hineinzuversetzen und als Experten in eigener Sache selbstständig Lösungen für deren Konflikte und Anliegen zu finden.»

So berichtet Margaux, die für das letzte Beraterteam tätig war: «Ich fand es spannend, dass ich im Ideenbüro üben konnte, wie sich ein Streit schlichten lässt.» Dass solches nicht immer ganz einfach ist, verdeutlicht ihr Kollege Marco: «Manchmal war es schwierig, aufmerksam bei der Sache zu bleiben, alle gleich ernst zu nehmen und unparteiisch zu sein.»

Das Beraterteam wird von den Mitschülerinnen und Mitschülern sehr geschätzt, da es ihnen auf Augenhöhe begegnet und meist gute und praktische Lösungen findet. Kiesling sagt:

«Das Ideenbüro ist ein Raum, der durch Wertschätzung, Vertrauen und Offenheit geprägt ist und den Beraterinnen und Beratern die Möglichkeit gibt, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Denn Kinder können mehr, als wir ihnen zutrauen.»

Das Konzept des Ideenbüros geht davon aus, dass alle Kinder sozialkompetent sind und mit ihrer Lebenserfahrung sowie ihren Ideen die Schulgemeinschaft mitgestalten können. Durch diese Haltung fühlen sich die Kinder ernst genommen, und das spornt sie zu Höchstleistungen an. Sowohl das Wallbacher Kollegium als auch die Schulleitung stehen hinter dem Projekt und empfinden dieses als Entlastung für ihre Arbeit.

«Man kann selbst Wünsche einbringen»

Sind keine Schülerprobleme pendent, setzen sich die Ideenbürokinder bei der Schulleitung und Gemeinde für kreative Vorschläge ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler ein. Zudem können sie auch eigene Ideen präsentieren. Dies bestätigt auch Maël aus dem letzten Beraterteam: Sie sagt:

«Mich reizt am Ideen­büro, dass man selbst Wünsche zur Gestaltung der Pausenplatzregeln und des Schulareals einbringen kann.»

Dementsprechend liessen sich auf dem Schulgelände beispielsweise schon Rampen oder eine Überdachung für die Fahrrad- und Rollerständer realisieren. «Wenn sich die Beraterkinder als selbstwirksam erleben, sind sie Feuer und Flamme dafür, Verantwortung zu übernehmen und die Schulgemeinschaft mitzugestalten», betont die Schulsozialarbeiterin. «Dank diesem Engagement werden sie als Vorbild empfunden, und das wiederum kann sich positiv auf das Sozialverhalten ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler auswirken.»

Mit anderen Worten: Wenn der «Ideenbüro-Geist» auch bei diesen geweckt wird, dann macht sich das in der gesamten Schule bemerkbar. Bisweilen kommt es vor, dass die Kinder zu grosse Ideen haben und lernen müssen, mit Enttäuschungen umzugehen. Dennoch sollen sie beim nächsten Mal erneut den Mut aufbringen, sich für ihre Interessen einzusetzen. Somit erweist sich das Ideenbüro nicht zuletzt als wichtiges Lernfeld für die Zukunft.

Fast die gesamte Klasse hat sich beworben

Obschon es sich um eine anspruchsvolle Aufgabe handelt, hat sich im neuen Schuljahr erneut fast die gesamte sechste Klasse für die Mitarbeit im Wallbacher Ideenbüro beworben. Pro Semester kommen vier Kinder zum Zug. Diese werden anhand ihres Bewerbungsschreibens ausgewählt. Dabei wird darauf geachtet, mit welcher Motivation sich die Kinder für das Ideenbüro bewerben und inwiefern die Mitarbeit ihre sozialen und kommunikativen Fähigkeiten fördern kann.

Für die Ausbildung, Einarbeitung und Begleitung der Beraterinnen und Berater ist die Schulsozialarbeiterin verantwortlich. Zum Abschluss der Ideenbürotätigkeit erhalten alle Teammitglieder von ihr ein Feedback sowie ein «Diplom», unterzeichnet von der Schulleitung und der Klassenlehrperson.

Sabine Kiesling wird zur Multiplikatorin ernannt

Aktuell gibt es an Schweizer Schulen über 150 Ideenbüros. Das erste wurde vor 20 Jahren von der Bieler Lehrerin Christiane Daepp gegründet. Als Vorsitzende des gleichnamigen Vereins stattete sie diesen Sommer der Primarschule Wallbach einen Besuch ab und bestaunte die von den bisherigen Beraterteams umgesetzten Ideen.

In Anerkennung ihres langjährigen Engagements für das Ideenbüro in Wallbach und in der Primarschule Münchwilen wurde die Schulsozialarbeiterin Sabine Kiesling vom Ideenbüroverein zur Multiplikatorin für die Region Aargau ernannt.