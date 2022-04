Wallbach Guter Einstand für Marion Wegner-Hänggi: «Die Begegnungen sind wertvoll» Die neue Amtsperiode ist gut 100 Tage alt ­– höchste Zeit, um mit den neuen Gemeindeammännern und -präsidentinnen im Fricktal eine Startbilanz zu ziehen. Dieses Mal mit Marion Wegner-Hänggi (Die Mitte), die neue Frau Gemeindeammann von Wallbach. Sie trat die Nachfolge von Paul Herzog (SVP) an, der nach 16 Jahren im Gemeinderat abtrat.

Marion Wegner-Hänggi ist seit Anfang Jahr Gemeindeammann in Wallbach. Sie sagt, der Einstieg sei stürmisch gewesen. zvg

Stimmen wurde Marion Wegner-Hänggi (Die Mitte) Ende September zur neuen Frau Gemeindeammann von Wallbach gewählt. Sie löste damit Anfang Jahr Paul Herzog (SVP) ab, der nach 16 Jahren im Gemeinderat – davon die letzten acht als Ammann – nicht mehr zu den Wahlen antrat.

Bilanz nach 100 Tagen Am 1. Januar sind die 32 Gemeinden in den beiden Fricktaler Bezirken in die neue Legis­latur gestartet. Acht von ihnen werden von einem neuen Gemeindeammann, einer neuen Gemeindepräsidentin geführt. Die «Aargauer Zeitung» zieht mit ihnen eine erste Bilanz.

Wie sind Sie im neuen Amt angekommen?

Marion Wegner-Hänggi: Stürmisch trifft es wohl am besten. Insgesamt bin ich gut im neuen Amt angekommen, die momentane Situation in der Ukraine erfordert es jedoch, mich sehr intensiv mit Themen auseinanderzusetzen, die ich bei Amtsantritt so niemals für möglich gehalten hätte.

War der Einstieg schwierig?

Schwierig war der Einstieg nicht. Ich habe das grosse Privileg, auf drei enorm wertvolle und alles andere als selbstverständliche Ressourcen zurückgreifen zu dürfen.

Auf welche?

Einerseits habe ich eine sehr gut eingespielte und hoch professionelle Verwaltung im Rücken, die mich in allen Bereichen unterstützt. Mein politischer Erfahrungsschatz beschränkt sich ja auf nur eine Legislatur als Gemeinderätin, im Vergleich zu vielen Amtskolleginnen und -kollegen bin ich also ein «Grünschnabel». Daher ist es für mich sehr hilfreich, im kontinuierlichen Austausch mit den Profis der Verwaltung zu sein und von ihnen lernen zu dürfen. Die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinen Ratskolleginnen und Ratskollegen andererseits ist für ein gutes Fussfassen im neuen Amt ebenso unentbehrlich.

Und die dritte Ressource?

Als Drittes ist das tolle und sehr vielfältige Engagement von vielen unserer Einwohnerinnen und Einwohnern eine enorm wertvolle Ressource, die mich beflügelt. Das Grundverständnis vieler, ein Team zu sein, in welchem jede einzelne Person wichtig ist, um unser schönes Dorf für all seine Bewohnenden weiterzubringen, ist sehr motivierend.

Was hat Sie im neuen Amt am meisten beeindruckt?

Beeindruckt im neuen Amt bin ich immer wieder ab der grossen Komplexität vieler Geschäfte. So beispielsweise im Bereich Bau, mit welchem ich in der letzten Legislatur nicht wirklich viele Berührungspunkte hatte. Das nun gestartete grosse Bauprojekt der Hochwasserschutzmauer mit Verbreiterung und Sanierung der Rheinstrasse sowie der Aufwertung des Rheinufers, oder das Erarbeiten der Möglichkeit zum Anbringen von Fotovoltaikanlagen in der Kernzone sind Beispiele hierfür.

Was beschäftigt Sie aktuell?

Momentan beschäftigt uns das Vorbereiten der Unterkünfte, die Unterbringung, Betreuung und Versorgung der geflüchteten Menschen sehr stark. Auch hier gilt es, verschiedenste Faktoren zu bedenken, zu berücksichtigen und Synergien sinnvoll zu nutzen. Ich erachte es als grosses Privileg, mit so unterschiedlichen Themen und den dazugehörigen Menschen in Kontakt kommen zu dürfen und stetig dazu zu lernen.

Was haben Sie so am Amt nicht erwartet?

Ich hätte nie erwartet, mich in meiner Amtszeit mit Fragen betreffend Sicherheit und Versorgung der einheimischen Bevölkerung sowie der Unterbringung und Betreuung von ukrainischen Mitmenschen befassen zu müssen.

Was sind für Sie die besonderen Herausforderungen des Amtes?

Eine besondere Herausforderung dieses Amtes ist aus meiner Sicht, in verschiedener Hinsicht immer wieder eine gute Balance zu finden. Diese Balance ist wichtig für das Erreichen einer qualitativ hochwertigen Arbeit im Amt einerseits sowie für den Amtsträger als Person andererseits.

Was meinen Sie damit?

Als Gemeindeammann möchte man gerne über alle wichtigen Themenbereiche im Bilde sein, um die Fäden in der Hand halten zu können. Die Herausforderung besteht darin, die Balance zu finden, wie tief man sich in die einzelnen Themen hineinbegibt, um Einsicht zu erlangen, ohne sich in der Vielzahl der Aufgaben zu verlieren. Auf persönlicher Ebene gilt es, die Balance zwischen zeitlicher Anforderung des Amts, Beruf und Privatleben zu halten. Gerade bei uns kleineren Gemeinden ist dies nicht immer einfach, da es kein definiertes Pensum gibt und daher viel auf Goodwillbasis und persönlichem Engagement beruht. Hier ist ein straffes Zeitmanagement notwendig, um Erholungsmomente zu schaffen.

Was waren Ihre Prioritäten in den ersten drei Monaten?

Meine Prioritäten lagen in der persönlichen Einarbeitung in die verschiedenen Bereiche, um den notwendigen Gesamtüberblick über die aktuellen und ­zukünftigen Geschäfte zu erlangen. Des Weiteren im gemeinsamen Festlegen der Legislaturziele mit meinen Ratskolleginnen und Ratskollegen sowie im Bereich Vernetzung auf diversen Ebenen.

Wie funktioniert der Gemeinderat als Team?

Wie bereits in der vergangenen Legislatur, funktioniert unser Gemeinderat als Team sehr gut. Dies ist aus meiner Sicht ungemein wichtig, um zielführend arbeiten zu können. Wir haben das grosse Glück, nicht nur fachlich von den verschiedenen Kompetenzen untereinander profitieren zu können, sondern auch auf der menschlichen Ebene gut zu harmonieren. Unsere neue Ratskollegin sowie die von mir initiierten Neuerungen im Ablauf der Gemeinderatssitzungen wurden von allen sehr wohlwollend aufgenommen.

Wie haben Sie die Begegnungen mit der Bevölkerung erlebt?

Zum grossen Glück sind mittlerweile persönliche Begegnungen wieder vermehrt möglich. Diese schätze ich sehr. Die Begegnungen erlebe ich durchs Band weg als wertvoll und bereichernd. Persönlich probiere ich, an Anlässen im Dorf möglichst oft ­anwesend zu sein, da ich das Engagement der jeweiligen Initianten sehr schätze und unterstützen möchte. Leider lässt der Terminkalender dies nicht immer zu.

Wie ist der Kontakt unter der Bevölkerung?

Die Wallbacher Bevölkerung pflegt einen sehr respektvollen, wohlwollenden Umgang untereinander. Dies fällt mir immer wieder positiv auf und ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Auch mit uns Behördenmitgliedern wird sehr fair umgegangen, wofür ich wirklich dankbar bin.

Was zeichnet Ihr Dorf aus?

Die wunderschöne Lage direkt am Rhein, die vielfältige Landschaft um uns herum sowie der intakte, historische Dorfkern zeichnen unser Dorf mit Sicherheit aus und sind prägend. Vielleicht ist die geografische Lage am Fluss auch mitverantwortlich für die mannigfaltig spürbare Offenheit der Wallbacher Bevölkerung. Es ist in vielen Bereichen dieses offene, harmonische Miteinander zu spüren, sei dies zwischen alteingesessenen Wallbachern und Neuzuzügern, der jüngeren und älteren Generation, im nachbarschaftlichen Miteinander sowie in den Vereinen.

Welchen Einfluss haben die Vereine?

Die vielfältigen, zum Teil sehr aktiven Vereine in unserem Dorf sind enorm wertvoll für unser lebendiges Dorfleben, das uns in vielen Bereichen zusammenhält und auszeichnet. Es ist für mich ein grosses Privileg, in dieser so lebenswerten Gemeinde meinen Teil zur steten Weiterentwicklung leisten zu dürfen.

Was sind Ihre Zielsetzungen für dieses Jahr respektive die Legislatur?

Grundsätzlich haben wir vier Themengebiete definiert, denen wir uns in dieser Legislatur besonders widmen. Als Erstes gilt es, den Bau der Hochwasserschutzmauer mit Sanierung der Rheinstrasse und Aufwertung des Rheinufers erfolgreich abzuschliessen.

Dominieren also Baufragen?

Generell soll in dieser Legislatur nicht nur der Hoch- und Tiefbau berücksichtigt werden, sondern auch Klima-, Natur und Landschaftsschutz sowie die Förderung der Wohnqualität für Jung und Alt. So sollen beispielsweise Grünräume ansprechend gestaltet, ökologisch aufgewertet, erweitert oder neu geschaffen werden. Des Weiteren hat der Gemeinderat die Gesamtrevision der Bau- und Zonenordnung eingeleitet. In dieser Revision werden sich die Themen Klima und Energie sowie Mobilität und Verkehr wiederfinden.

Und was ist mit der Jugend- und Alterspolitik?

Das wird als viertes wichtiges Thema in Angriff genommen. Wohnen im Alter, eine altersgerechte Infrastruktur, Angebote im Bereich Gesundheit und Freizeit, aber auch sinnvolle Freizeitmöglichkeiten für die Jugendlichen sind Themen, auf die wir den Fokus legen. Viele der genannten Themen beeinflussen sich gegenseitig. Dies sorgt für eine gewisse Komplexität, bietet aber auch erstrebenswerte Chancen.

Was ist Ihr Wunsch an die Gemeinde und die Bevölkerung?

Mein Wunsch an die Gemeinde und die Bevölkerung ist, dass wir gemeinsam unser schönes Dorf weiterentwickeln, immer mit dem Ziel vor Augen, dass sich jede Einwohnerin und jeder Einwohner in Wallbach wirklich zu Hause fühlen kann.

Was fehlt heute noch im Dorf, was braucht Ihr Dorf?

Mit Blick auf die momentane politische Situation in der Ukraine stolpere ich gerade etwas über das Wort «fehlen». Ich würde sagen, Luft nach oben haben wir sicherlich noch im Bereich Alters- und Jugendpolitik, Partizipationsmöglichkeiten für die Bevölkerung und einer intensiveren Zusammenarbeit und Vernetzung mit unterschiedlichen Gremien der ­Region. Was wir weiterhin brauchen sind engagierte Einwohnerinnen und Einwohner, die in den unterschiedlichsten Bereichen mithelfen, unser Dorf zu einem Zuhause für uns alle zu machen.