Wallbach Flatternde Kilts und fliegende Baumstämme: Nach der Coronapause kehren die «Highland Games» zurück Am Wochenende leben im Fricktal die schottischen Traditionen auf. Neben den Wettkämpfen wie Seilziehen und Streitaxtwerfen warten weitere schottische Highlights von Musik über Tanz bis hin zur Kulinarik auf die Besucherinnen und Besucher.

Neben der Kraft kommt es beim Baumstammwerfen auch auf die richtige Technik an. Bild: hcw (5. Juni 2016)

Männer in Röcken und Kinder beim Mini-Baumstammwerfen: Wer das live sehen will, der kommt dieses Wochenende in Wallbach in den Genuss. Dort werden nämlich die Fricktaler «Highland Games» ausgetragen. Ein spassiger Event mit Mittelaltermarkt, Dudelsack-Musik, leckerem Essen und natürlich den Wettkämpfen.

Die schottische «Highland Games»-Tradition beeindruckt weltweit Menschen allen Alters. In der Schweiz ist es nicht anders: Jedes Jahr werden an verschiedenen Standorten Wettkämpfe organisiert. Für die ambitionierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es ausserdem die Schweizer Meisterschaft, die dieses Jahr wieder im Fricktal ausgetragen wird.

OK-Präsident Urs Hasler erzählt, wie er auf die Idee kam, die Spiele zu organisieren:

«Ursprünglich gab es in Wallbach den Spaghetti-Plausch, doch es brauchte etwas Neues. Ich habe das Gefühl, unsere Region ist sehr schottlandaffin.»

Vor den Spielen wird am Freitagabend ein freies Training angeboten, bei dem man unverbindlich ausprobieren und üben kann. Am Samstag treten dann die «Clans» gegeneinander an. Ein Clan besteht aus vier Personen und man kann auch als Amateur beitreten. Bei den Clan-Wettkämpfen geht es eher um das spielerische Ausprobieren: Unter anderem wirft man Heusäcke und leichte Baumstämme, zieht Seil und schiesst Armbrust.

Ein Highlander macht sich zum Wurf bereit. Bild: hcw (5. Juni 2016)

Ausserdem gibt es am Samstag die «Highland Games» für Kinder, die von der Pfadi Wallbach organisiert werden. Kinder ab der ersten Klasse dürfen teilnehmen. Die Regeln sind altersgerecht angepasst und es geht in erster Linie darum, Spass zu haben.

Ein kleiner Baumstamm als Pokal

Am Sonntag geht es dann um die Wurst. Das Niveau ist bei den Einzelwettkämpfen höher und man muss eine Lizenz beim «Highland Games»-Verband erwerben, um mitmachen zu können. Diese Massnahme beugt Verletzungen vor. Viele der Teilnehmenden am Einzelwettkampf trainieren zwei bis fünf Mal in der Woche. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird mit dem Schweizer-Meister-Titel ausgezeichnet und erhält einen kleinen Baumstamm als Pokal.

Das Rahmenprogramm der Spiele ist ebenfalls auf die schottische Kultur fokussiert. Am Sonntag tritt eine Gruppe von 70 Musikerinnen und Musikern mit Dudelsäcken und Trommeln auf und es gibt «Irish Dance»- sowie «Highland Dance»-Vorführungen. Urs Hasler sagt:

«Das Wichtigste ist für mich der Erlebnisfaktor. Egal in welchem Alter oder woher man kommt – es hat für alle etwas dabei.»

Der Mittelaltermarkt hat von Schmuck bis Handlesen alles im Angebot. Besucherinnen und Besucher können sogar in einem herumfahrenden Gefäss baden oder an einem mittelalterlichen Lager teilnehmen. Sie können also vor Ort übernachten und für ein Wochenende in die damalige Lebensweise eintauchen.

Urs Hasler möchte den Besucherinnen und Besuchern einen unbeschwerten Tag und ein einzigartiges Event bieten. Und vielleicht entdeckt ja sogar der eine oder die andere auch eine Leidenschaft für die schottischen Disziplinen.