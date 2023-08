Wallbach Ein «Jahrhundert-Bauwerk» gegen Hochwasser: Nun bleibt das Dorf auch ohne Beaverschläuche trocken In Wallbach kam es in den vergangenen zwölf Jahren zu zwölf Hochwasser-Einsätzen. Damit ist jetzt Schluss: 13 Jahre nach Planungsbeginn wurde die Hochwasserschutzmauer, die mit Aluminiumelementen auf zwei Meter erhöht werden kann, fertiggestellt.

Eine Promenade zum Flanieren, eine Einwasserungsstelle für Böötler, das Depot der Pontoniere, die dort ihren Sport auf dem Wasser ausüben. Generell profitiert die Gemeinde Wallbach von der Nähe zum Rhein. Doch was bei normalen Abflussbedingungen ein grosses Kapital ist, wird bei Hochwasser zur Gefahr.

Am 5. Januar 2018 machte sich die damalige Regierungsrätin Franziska Roth ein Bild von der Hochwassersituation in Wallbach. Bild: Nadine Böni

So wurden die orangenen Dammelemente zum gewohnten Bild bei Hochwasser. Mitglieder des kantonalen Katastrophen Einsatzelements verlegten diese bei Notfalleinsätzen jeweils am Wallbacher Ufer, um eine Überschwemmung des Siedlungsgebiets zu vermeiden. «In den vergangenen zwölf Jahren waren zwölf Hochwasser-Einsätze mit Pumpen, Sandsäcken oder dem mobilen Hochwasserschutzsystem ‹Beaver› nötig», sagt Gemeindeschreiber Thomas Zimmermann.

Die Planung begann vor 13 Jahren

Doch mit den Notfalleinsätzen ist jetzt Schluss – dafür sorgt ein neues Bauwerk. Im Jahre 2010 begann die Gemeinde Wallbach mit der Planung einer Hochwasserschutzmauer am Rhein. Der Wallbacher Souverän sagte im Juni 2019 Ja zum Kostenanteil der Gemeinde von 3,1 Millionen Franken. Zusammen mit weiteren Aufwertungsmassnahmen kommt das Projekt mit Gesamtkosten von rund zehn Millionen Franken daher. Neben der Gemeinde beteiligen sich Bund, Kanton sowie die Aargauische Gebäudeversicherung an den Kosten.

Im Juni 2020 bewilligte der Regierungsrat das Gesamtprojekt. Im Frühjahr 2022 begannen die Bauarbeiten. Und nun, am 23. September, wird die neue Hochwasserschutzmauer im Rahmen eines Festanlasses der Bevölkerung übergeben. Der Gemeinderat bezeichnet das Projekt in einer Mitteilung dazu als ein «Jahrhundert-Bauwerk, das nicht nur die Gemeinde vor dem Rhein-Hochwasser schützen wird, sondern der Bevölkerung auch neue, attraktive Aufenthaltsorte am Rhein bietet und mit der ökologischen Aufwertung des Rheinufers ein Vorzeigeobjekt ist».

Mit der neuen Hochwasserschutzmauer ist Wallbach gegen ein 100-jährliches Abflussereignis gewappnet. Bild: Dennis Kalt

Die Hochwasserschutzmauer weist eine Höhe von 5 bis 65 Zentimetern auf, die durch Aluminiumelemente auf bis zu zwei Meter erhöht werden kann. Die feste Mauer schützt das Siedlungsgebiet vor Hochwassern, die statistisch alle zehn Jahre auftreten. Mit den montierbaren Aluminium-Dammbalken wird der Schutz vor bis zu 100-jährlichen Abflussereignissen gewährleistet.

Aufwertungsmassnahmen für Fische und Wasserorganismen

Neben dem Schutz vor Hochwasser wird im Rahmen des Projekts die Promenade südlich der Bootsrampe mit neuen Sitzstufen direkt am Wasser aufgewertet. Zudem wird durch die offene Gestaltung des Vorplatzes beim Pumpenhaus ein zusätzlicher Begegnungsraum an attraktiver Lage geschaffen. Mit Steinblöcken, Totholz und gezielten Bepflanzungen profitieren auch Fische und weitere Wasserorganismen vom Projekt.

«Das Projekt in Wallbach zeigt exemplarisch die Stossrichtung des modernen Hochwasserschutz auf», würdigt Markus Zumsteg, Sektionsleiter Wasserbau beim Kanton, das Projekt. Flussufer seien wichtige Lebensbereiche in den Ortschaften. Sicherheit, ökologische Aufwertung und die Bedürfnisse der Bevölkerung hinsichtlich Naherholung und Verkehr seien mit guten gestalterischen Lösungen miteinander zu kombinieren.