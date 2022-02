Wallbach Beaverschläuche ade – ab 2023 schützt eine feste Mauer die Gemeinde vor dem Hochwasser Die Arbeiten zum Bau eines dauerhaften Hochwasserschutzes in Wallbach beginnen Mitte Februar. Sie dauern bis 2023. Danach ist die Zeit der mobilen Beaver-Schutzschläuche vorbei. Mit dem neuen System kann die Gemeinde sogar ein 100-jährliches Hochwasser abwehren.

In der Gemeinde Wallbach wird am Rheinufer eine Schutzmauer gegen das Hochwasser entstehen. Visualisierung zvg

Darauf haben sie in Wallbach lange hingearbeitet: In wenigen Tagen beginnen die Arbeiten für den Hochwasserschutz am Rheinufer in Wallbach. Das geht aus einer Mitteilung des Kantons hervor.

In regelmässigen Abständen bedrohen Hochwasser die Gemeinde. Die Uferzone musste zuletzt beinahe jährlich durch Notfallmassnahmen – etwa Beaver-Schläuche, Sandsäcke und Pumpen – geschützt werden. Künftig soll dies eine feste Hochwasserschutzmauer mit mobilen Dammbalken­elemente ermöglichen.

Variabler Schutz dank montierbarer Aluminium-Dammbalken

Die feste Mauer schützt das Siedlungsgebiet vor Hochwassern, wie sie statistisch alle zehn Jahre auftreten. Mit den montierbaren Aluminium-Dammbalken kann der Schutz vor bis zu 100-jährlichen Abflussereignissen gewährleistet werden. Die Uferpromenade und Wasserzugänge werden ausserdem neugestaltet und für die Naherholung aufgewertet.

Die Bauarbeiten beginnen Mitte Februar und dauern rund eineinhalb Jahre. Der Bau startet im untersten Projektabschnitt, zwischen Chalch und Brütschengasse und erfolgt flussaufwärts. Zeitlich etwa um ein halbes Jahr versetzt zu den Wasserbauarbeiten wird die Rheinstrasse zwischen Chalch und Kapellenstrasse saniert. Über dieses ­Projekt werde die Gemeinde im Verlauf des Sommers die ­Anwohnenden separat informieren, heisst es weiter.

Das Rheinufer von Wallbach wurde immer wieder mit orangen Beaver-Schläuchen geschützt, zuletzt im Sommer 2021. Kfs Kanton Aargau (14. Juli 2021)

Die Rheinstrasse und der Rheinuferweg werden jeweils während der Bauarbeiten im entsprechenden Abschnitt gesperrt. Der motorisierte Verkehr sowie Rad- und Fusswege werden umgeleitet. Für Anwohnende wird die Zufahrt weiterhin möglich sein. Es ist jedoch mit Behinderungen zu rechnen. Der Postautoverkehr erfolgt weiterhin über die Rheinstrasse.

Die Arbeiten wurden teilweise neu vergeben

Eine Übersicht zu den Bauarbeiten und den voraussichtlichen Bauzeiten sowie Informationen zu Umleitungen, Signalisationen und allfälligen Anpassungen am Bauprogramm sind ab Baustart auf der Website der ­Gemeinde aufgeschaltet.

Die Gemeindeversammlung hatte im Juni 2019 den Kostenanteil der Gemeinde in Höhe von 3,1 Millionen Franken genehmigt. Ende 2019 stimmte der Grosse Rat des Kantons dem Gesamtkredit von knapp zehn Millionen Franken zu. Zuletzt verzögerte eine Beschwerde gegen die Arbeitsvergabe den Baustart. Inzwischen liegt ein Gerichtsurteil vor und ein Teil der Arbeiten wurde rechtskräftig neu vergeben.