«Wahl mit Verantwortung»: Daheim zu arbeiten gehört zur neuen Normalität

Ganz neu war das Thema für die Angestellten des Pharmariesen nicht. «Novartis kannte bereits vor der Coronasituation flexible Arbeitsmodelle», sagt Unternehmenssprecher Satoshi Sugimoto. Dazu gehörte auch das Arbeiten von zu Hause aus. «Homeoffice konnte bereits bisher unbürokratisch in Absprache mit dem Vorgesetzten genutzt werden.»

Die Pandemie hat allerdings dazu geführt, dass die Zahl der Mitarbeitenden im Homeoffice gestiegen ist, auch auf dem Novartis-Campus in Stein. «Derzeit sind 400 Büromitarbeitende, die nicht in Produktionsnähe arbeiten und deshalb nicht vor Ort sein müssen, weiterhin mehrheitlich im Homeoffice», sagt Sugimoto.

In der Produktion ist es nicht möglich

Bei Roche mit Standort in Kaiseraugst tönt es ähnlich: «Aufgrund der besonderen Situation während der Covid-19-Pandemie sind die Mitarbeitenden, die nicht unbedingt vor Ort benötigt werden, sehr rasch und fast vollständig ins Homeoffice gewechselt», sagt Sprecher Karsten Kleine. Auch jetzt arbeiten sie weiterhin von zu Hause aus.

Beim Agrar­unternehmen Syngenta seien derzeit je nach Wochentag zwischen 40 bis 60 Prozent der Büromitarbeitenden im Homeoffice, sagt Mediensprecherin Regina Ammann. Das betrifft vor allem den Standort in Basel. In der Produktion an den Standorten in Münchwilen und Kaisten sowie in der Forschung in Stein ist das nicht möglich.

Mitarbeitende entscheiden künftig selbst

Die Erfahrungen aus der Coronazeit könnten deshalb über die Pandemie hinaus für Veränderungen sorgen. Auch bezüglich Arbeitsort. «Die globale Pandemie hat das Bedürfnis unserer Organisation beschleunigt, unsere Arbeitsmodelle zu überdenken», sagt Sugimoto. Von den Mitarbeitenden sei dabei ein «starker Wunsch nach mehr Flexibilität bei der Art, wie, wo und wann sie arbeiten» geäussert worden.