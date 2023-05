Wetter Wärme-Serie gerissen: Der April war zu kühl – geregnet hat es trotzdem weniger als normal Der April machte seinem Namen mit einem bunten Potpourri an Frost, Regen, Sonne, Wind und vielen Wolken alle Ehre. Wobei sowohl die Sonnenschein- als auch die Niederschlagswerte unter dem Soll blieben. Insgesamt war der Monat so vor allem grau – und deutlich kühler als die langjährige Norm. Dies nach sechs zu warmen Vormonaten in Folge.

Ein seltenes Bild im April: Die blühenden Kirschbäume im Licht der untergehenden Sonne. Bild: Gaby Baumann/zvg

Da hat der Eindruck nicht getäuscht: Nach sechs zu warmen Vormonaten in Folge zeigte sich der April in der Region 1,6°C zu kühl – allerdings lag der Niederschlag trotz 19 Regentagen und einem Sonnenscheindefizit von 85 Stunden unter der Norm von 1991 bis 2020.

Mit einer wechselhaft windigen Westwetterlage durch Tief «Markus» starteten die ersten Apriltage wie der März aufgehört hatte. Unter dem Regiment von Hoch «Meryem» begann die Karwoche sehr sonnig aber mit Nachtfrösten und Tagestemperaturen von 10 bis 13°C auch deutlich unterkühlt. Nach leichtem Regen am Karfreitag durch die Tiefs «Olaf» und «Norbert» zeigten sich die Osterfeiertage unter dem Einfluss des Hochduos «Nadine» und «Oldenburgia» bei verhaltenen Temperaturen von 15 bis 17,6°C wieder recht sonnig.

Bis zur Monatsmitte zeigte der April dann sein launisches Gesicht. Entgegen dem Trend der zu warmen Vormonate war die erste Aprilhalbzeit 3°C zu kalt, mit 27,4 l/m² fiel 32 Prozent des normalen Niederschlages und die Sonne schien an 70 Stunden, was 35 Prozent des Solls entspricht.

Stabiles Frühlingshoch lässt auf sich warten

Auch zum Start in die zweite Aprilhälfte kamen bei Nieselregen und herbstlichen Temperaturen vorerst keine Frühlingsgefühle auf. Immerhin sorgte Hoch «Petra» am 21. April mit zunehmendem Sonnenschein wieder für steigende Temperaturen. So verzeichnete die Region am 23. April mit 20,6°C den ersten Warmen Tag (ab 20°C) des Monats.

Während am Wochenende 22. und 23. April die Temperaturen schon mal einen Eindruck von Frühsommer hinterliessen, ging es ab dem 24. mit Tief «Udo» sowohl mit der Freundlichkeit des Wetters als auch mit den Temperaturen wieder bergab. Die letzten Tage machte der April seinem Namen mit einem bunten Potpourri alle Ehre, wobei der 29. April mit 21,5°C die höchste Temperatur des Monats brachte.