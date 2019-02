Bis um 3 Uhr morgens wurde gewürfelt, gezockt und gerätselt. Die Spielenacht, welche die Ludothek Gipf-Oberfrick im vergangenen Herbst organisierte, war ein voller Erfolg. Sie ist gleichzeitig ein gutes Beispiel.

Denn: Computern, Smartphones, Virtual Reality oder Drohnen zum Trotz – Spiele sind beliebt, bei Kindern sowieso und auch bei Erwachsenen. Das zeigt eine Umfrage der AZ in mehreren Ludotheken in der Region. «Kinder spielen immer», sagt etwa Astrid Daasch von der Ludothek in Gipf-Oberfrick. Andere bestätigen diesen Eindruck. Und sie stellen ebenso fest, dass ein Spieleabend unter Freunden auch bei jungen Erwachsenen wieder an Beliebtheit gewinnt.

«Wir beobachten vermehrt, dass junge Eltern in die Ludothek kommen – und hier dann Spiele aus ihrer Kindheit entdecken, die sie spontan mit nach Hause nehmen, um sie mit ihren Kindern oder auch Freunden zu spielen», sagt Eveline Dillinger von der Ludothek in Laufenburg.