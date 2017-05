Die Vorwürfe an die Adresse «schwarzschafiger» Alters- und Pflegeheime lesen sich wie ein schlechter Krimi: Bewohner bekommen zu wenig zu essen, werden mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt, werden ans Bett gefesselt.

Andre Rotzetter, Geschäftsführer des Vereins Altersbetreuung im Oberen Fricktal (VAOF), bestreitet nicht, dass solche «untolerierbaren Fehlleistungen» in der Branche vorkommen. Er sagt aber auch: «Es gibt auch Massnahmen, die zum Schutz der Bewohner erfolgen.» In der az nimmt er generell Stellung zu sechs Vorwürfen, die immer wieder gegen Alters- und Pflegeheime erhoben werden.

Die Heime sind nur auf Rendite aus

«Jedes Heim muss natürlich finanziell funktionieren», räumt Rotzetter ein. Gegen den Vorwurf der Renditehascherei verwahrt er sich aber. «Unsere Träger sind die Gemeinden im Fricktal. Wir sind also explizit nicht auf Gewinnmaximierung aus.» Etwas anders sehe es bei privaten Anbietern aus. «Sie wollen mit den Heimen möglichst viel verdienen.» Das erhöhe natürlich den Druck, die Kosten möglichst tief zu halten. Sprich: Die Personaldecke ist so dünn, dass sie knapp genügt, um die nötigen Leistungen zu erbringen. «Abstriche machen solche Heime oft bei der Betreuungszeit pro Klient.»

Die Pflegeabteilungen sind unterdotiert

Nein, sagt Rotzetter. Schon wer sich an die Minimalvorgaben des Kantons halte, könne eine «angemessene Pflege» bieten. Er verhehlt aber auch nicht: «Für eine optimale Pflege braucht es mehr.» Der VAOF überprüft deshalb regelmässig neben den Stellenplänen auch den Zeitbedarf. Dies sei wichtig, sagt Rotzetter und macht ein Beispiel: «In einem Pflegeheim kommt eine Putzequipe weniger schnell voran als etwa in einem Bürohaus, denn die älteren Menschen bewegen sich langsamer.»

Die Bewohner werden mit Medikamenten vollgepumpt

Das Gegenteil sei der Fall, sagt Rotzetter. «Heute werden Beruhigungsmedikamente zurückhaltender eingesetzt als noch vor 20 Jahren.» Allerdings gehe es zum Teil nicht ohne. Leide jemand zum Beispiel an Wahnvorstellungen, so sei ein Zusammenleben oft nur möglich, wenn er medikamentös behandelt werde.

Die Bewohner laufen in dreckigen Kleidern herum

Hier prallen oft unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Kinder wünschen sich, dass ihre Mutter oder ihr Vater jederzeit herausgeputzt herumläuft. «Viele Bewohner wollen das aber nicht und hängen an bestimmten Kleidungsstücken», sagt Rotzetter und fragt rhetorisch: «Wessen Willen zählt nun mehr? Der des Sohnes oder der des Bewohners?» Der VAOF entscheidet sich für den Bewohner, «auch wenn das Lieblingskleidungsstück schon älter oder verfleckt ist».

Die Bewohner werden ans Bett gefesselt

«Es gibt auch bei uns vereinzelt Patienten, die in der Nacht in einem Spezialschlafsack schlafen oder deren Bettgitter hoch sind», sagt Rotzetter. «Aber das machen wir nicht, weil wir weniger Arbeit haben wollen, sondern weil wir die Bewohner schützen wollen.» So gebe es Bewohner, die vergessen, dass sie nicht alleine aufstehen sollen, weil sie sonst stürzen. «Ein Sturz ist für manch eine ältere Person aber ein Hochrisiko. Dieses wollen und müssen wir ausschalten.» Rotzetter betont aber gleichzeitig: «Für jede einzelne Massnahme holen wir ein schriftliches Einverständnis der Bewohner oder der Angehörigen ein.»

Die Bewohner kommen zu wenig zu essen

Die Geschichten von Joghurts, die sich mehrere Bewohner teilen müssen, mag Rotzetter nicht so recht glauben. «Das macht keinen Sinn», sagt er, denn so unterminiert ein Heim seinen Ruf mit Vorsatz. Die Folge ist eine Negativspirale: Keine Neueintritte, leere Betten, Finanzprobleme, Konkurs. «Die Küchen in unseren Heimen können es problemlos mit einem 3- oder 4-Sterne-Hotel aufnehmen», sagt Rotzetter.

Ein Unterschied allerdings besteht: Die Portionen in den Heimen sind deutlich kleiner. Also stimmt der Vorwurf der Verknappung doch? Nein, sagt Rotzetter. «Ältere Menschen essen weniger. Deshalb sind die Portionen kleiner, denn wir wollen nicht nach jeder Mahlzeit die Hälfte wegwerfen.»

Bei einem dreigängigen Mittagsmenü rechnet man in den VAOF-Küchen in den beiden Alters- und Pflegeheimen in Frick und Laufenburg mit rund 80 Gramm Fleisch pro Person; in einem Restaurant sind es 100 bis 150 Gramm. Andre Rotzetter betont aber: «Die Bewohner können bei allen Speisen nachschöpfen.»

Der VAOF-Geschäftsführer ist überzeugt: «In 98 Prozent der Heime läuft alles korrekt.»