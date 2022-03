Die Darstellung der Gesamtgeschichte des Schulheims Effingen hätte eigentlich eine Festschrift zum 150-Jahr-Jubiläum der 1867 gegründeten Einrichtung in Effingen werden sollen. Bei der Präsentation des Buches am Donnerstag in den Räumen der Einrichtung war man sich aber einig: Dass es nicht 2017, sondern erst 2021 erschienen ist, schmälert seine Qualität nicht, im Gegenteil.