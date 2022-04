Volleyball Er macht seine Mitspieler besser: Reto Giger als «wertvollster Spieler» ausgezeichnet Der Gipf-Oberfricker Reto Giger spielt auf höchstem Niveau Volleyball – und wurde für sein Können am Final des Schweizer Cups ausgezeichnet. Nun möchte er mit der Nati an die Europameisterschaft.

Reto Giger wurde kürzlich als «wertvollster Spieler» ausgezeichnet. Für dieses Jahr hat er grosse Pläne. Zvg

Es war eine besondere Ehre für den Gipf-Oberfricker: Reto Giger, Spielmacher der NLA-Herren von Volley Schönenwerd, durfte am Final des Schweizer Cups die Auszeichnung als «wertvollster Spieler» entgegennehmen. Die Jury, die aus mehreren Nationaltrainern bestand, würdigte mit der Wahl das herausragende Können des 30-jährigen Spitzenvolleyballers, dem es so gut gelingt, die Stärken jedes Mitspielers erfolgreich in Szene zu setzen.

Seit zwei Jahren wohnt der 194 cm grosse Giger im fricktalischen Gipf-Oberfrick zusammen mit seiner Freundin, die Lehrerin in Sulz ist und selber auch aktiv Volleyball spielt. Schon als kleiner Junge spielte der Ausnahmekönner beim BTV Aarau zusammen mit seinen beiden Brüdern Volleyball. Sein Vater war Trainer im Verein. Damals holten sie sich ihren ersten Schweizer-Meister-Titel in der Kategorie U13.

In jungen Jahren war er der Kleinste auf dem Feld

Reto Giger war in jungen Jahren immer der Kleinste auf dem Feld und kam so zu seiner Rolle als Passeur und Spielmacher. Eine Rolle, die ihm noch heute Spass macht: «Mir gefällt es, die Fäden in der Hand zu halten und das Spiel zu steuern. Im Volleyball gibt es nie den gleichen Ballwechsel zweimal. Ich muss die Situationen immer wieder neu beurteilen, die Spieler optimal einsetzen und die erfolgversprechendste Lösung finden.»

Giger durchlief alle Jugendkategorien in der Aarestadt und wuchs innerhalb von drei Jahren 40 Zentimeter. Seiner Berufung als Spielmacher ist er trotzdem treu geblieben – wechselte aber zu Volley Schönenwerd, mit denen er 2010 den Aufstieg in die NLA schaffte.

Neben dem Sport war ihm die Ausbildung wichtig

Nebst seiner sportlichen Karriere war ihm immer die berufliche Ausbildung wichtig. Parallel zu den vielen Trainings schaffte er die Lehre als Informatiker in Systemtechnik und schloss die Berufsmatur ab, die ihm das weiterführende Studium ermöglichte.

Natürlich wurden auch die Nationaltrainer auf das aufstrebende Nachwuchstalent aufmerksam. 2012 durfte er zum ersten Mal im Dress der Schweizer Nationalmannschaft auflaufen und bildete in den vergangenen Jahren eine wichtige Stütze des Teams.

Reto Giger (Mitte) spielt für Volley Schönenwerd. Urs Flueeler / KEYSTONE

2018 bekam Reto Giger einen Vertrag als Vollprofi im polnischen Klub Radom. «Polen führt eine der besten europäischen Ligen. Ich wollte die grosse Chance nutzen, mich sportlich, privat und kulturell weiterzuentwickeln», erzählt der Gipf-Oberfricker. In der Folgesaison wechselte er dann nach Estland und spielte ein Jahr für Saaremaa, bevor er im Frühling 2020 wieder zurück in die Schweiz kam. «Es war eine spannende und lehrreiche Zeit, die mich sportlich auf ein höheres Niveau brachte. Es war aber nun Zeit, etwas sesshafter zu werden», sagt Giger lachend.

Mehrere Schweizer Klubs machten ihm ein Angebot, «aber am Ende passte Schönenwerd am besten zu meinen sportlichen, privaten und beruflichen Plänen», sagt er. Nebst seinem Engagement fürs Volleyball arbeitet Giger Teilzeit als Informatiker mit flexiblen Arbeitszeiten und viel Homeoffice.

Volleyball macht immer noch Spass

Mitte April ist die Indoor-Saison zu Ende. Dann bleiben ein paar Wochen, um die Batterien aufzuladen, bis die Vorbereitungscamps mit der Nationalmannschaft starten. Auch nach so vielen Jahren macht ihm Volleyball immer noch Spass: «Ich freue mich auf die Spiele und die Trainings. Nach wie vor habe ich den Ehrgeiz, besser zu werden. Ich liebe, was ich tue.»

Es sei klar, dass es viel Flexibilität und Kompromisse braucht und «dass manchmal die privaten Bedürfnisse dem Sport untergeordnet werden müssen», sagt er. So wird er diesen Sommer nicht mit seiner Freundin Ferien machen können, weil er mit der Nationalmannschaft unterwegs ist.

Ziel ist es, im August mit der Herren-Nationalmannschaft erstmals in der Geschichte die EM-Qualifikation zu schaffen. Das Team spielt am Sonntag, 7. August, in Schönenwerd gegen Rumänien und wird alles daransetzen, als Sieger vom Platz zu gehen.