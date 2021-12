Frick Vizeammann Christian Fricker tritt nach 24 Jahren ab: «Ich wünsche mir, dass sich die Bevölkerung ab und zu einen Ruck gibt» Christian Fricker tritt nach 24 Jahren im Gemeinderat von Frick Ende Jahr von der Exekutivbühne ab. Im Interview erinnert er sich an die lustigsten Momente in seiner Amtszeit, sagt, was er sich für Frick und dessen Bewohnerinnen und Bewohner wünscht und gibt Einblick in seine Gefühlswelt, nun, wo der Abschied näher rückt.

Ende Jahr endet die vierjährige Amtszeit der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte. Zahlreiche verdiente Exekutivmitglieder treten dann von der politischen Bühne ab. Sie alle haben in den letzten Jahren viel für ihr Dorf geleistet. Die AZ möchte sie mit einer Artikelserie würdigen.

Da die Zahl der Abtretenden zu hoch ist, um mit allen Gespräche zu führen, bringen wir stellvertretend für alle Abtretenden Interviews mit den scheidenden Gemeindeammännern und Vizeammännern – respektive jenen, die bereit waren, mitzumachen. Stefan Moser, Vizeammann von Kaisten, der nach 16 Jahren abtritt, hat sich gegen eine Teilnahme entschieden.

Die Interviews sollen den speziellen Anlass würdigen – und sind in spezieller Weise geführt. Statt geschlossener Fragen antworten die abtretenden Politikerinnen und Politiker auf «Mein»-Aussagen.

Den Anfang der Serie macht heute Christian Fricker (66). Er sass 24 Jahre im Gemeinderat und amtete 16 Jahre als Vizeammann von Frick. Er betreute das Departement Finanzen, Umwelt und Volkswirtschaft.

«Frick hat eine vielfältige Bevölkerung. Ich dachte nie, das seien «meine» Einwohner. Eher umgekehrt: Ich betrachtete mich stets als ihr Gemeinderat und Vizeammann; gewählt, um in ihrem Auftrag der Gemeinde zu dienen. Dieses Vertrauen war ein Geschenk, für das ich herzlich danke.

Als Gemeinderat schätzt man besonders diejenigen, welche politisch interessiert sind. Das äussert sich bei der Beteiligung an Gemeindeversammlungen, in Leserbriefen, in den Parteien. Oder bei denen, die sich in einer Kommission, bei einem Verein oder sonst für das Wohl der Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen – das ist wichtig.»

«Ich wurde vom damaligen Regierungsrat Silvio Bircher in Pflicht genommen. Ein feierlicher Akt in Rheinfelden, der mich nachhaltig beeindruckte. Da wurde ich mir der Verantwortung doppelt bewusst, dass die wichtigste Aufgabe ist, dem Gemeinwohl zu dienen. Das tönt platt, ist aber zutreffend.

Beim anschliessenden Apéro ging Silvio Bircher mit den Flaschen weissen und roten Weins bei allen vorbei und schenkte nach. Das war ungewöhnlich, doch kam er so bei allen vorbei und wurde in kurze Gespräche einbezogen. Grossartig war dann der Empfang im Gemeinderat. Ich wurde kollegial aufgenommen und erhielt mein ‹Traumressort›.»

«Da gibt es sehr viele, das ist gerade das Schöne an einem Exekutivamt einer Gemeinde. An oberster Stelle ist für mich das gute Einvernehmen im Gemeinderat. Das war eine Konstante, die über alle 24 Jahre dauerte. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich höre immer wieder von Gremien, in denen die Stimmung schlecht ist, und die Mitglieder daher bald zurücktreten.

Das gute Einvernehmen muss man permanent pflegen, im Rat und beim Essen, wo wir uns nach jeder Sitzung noch auf privater Ebene kennen und schätzen lernten oder fachsimpelten. Wenn alle das wollen und leben, ist ein guter Teamgeist kein Zufall.»

«Es gab viele lustige Situationen, wo man herzhaft miteinander lachen konnte. Im Ratsbetrieb, an Versammlungen, anlässlich von einer privaten Reise des Gemeinderates nach Ungarn oder einer Reise mit dem Gemeinderat der Partnergemeinde Frickingen in den französischen Jura. Mit den Frickingern ging es immer lustig zu, ich liebe Situationskomik, da kann ich Tränen lachen.

Für Belustigung sorgte ab und zu der ehemalige Gemeindeammann Toni Mösch mit kauzigen Sprüchen. So kanzelte er einen vorgeladenen Mann ab, der hochmütig vor dem Gemeinderat auftrat, dann aber demütig abziehen musste, weil ihm die Leviten humorvoll gelesen wurden.»

«Das Fricktal ist mir als Zugezogenem in 30 Jahren ans Herz gewachsen. Es vereint Natur, Hügelzüge, Ebenen mit prosperierenden Gemeinden, schmucke Landdörfer auf einzigartige Weise. Das sind Werte, die das Leben verschönern. Es freut mich, dass die Wirtschaft gut läuft. Das alles hat mit der politischen Einstellung der Einwohner zu tun.

Immer wieder beeindruckt mich, wie die Fricktaler Parlamentarierinnen und Parlamentarier und Exekutivmitglieder Einigkeit finden, wenn es um Dinge geht, die für das ganze Fricktal wichtig sind. Dann sind die Händel des Alltags oder Partikularinteressen vergessen und man steht zusammen.»

«Dass Frick ein Dorf bleibt. Dass sich die Gemeindeversammlung ab und zu einen Ruck gibt und zu zukunftsweisenden Fragen Ja sagt: die Gestaltung der Hauptstrasse durch das Dorf oder die Erhöhung des Steuerfusses, der diesen Herbst knapp abgelehnt wurde. Da wurde gesagt, ‹der Gemeinderat soll sparen›; dabei ist vor jedem Entscheid die Frage der Finanzierung zentral. Er nimmt seine Verantwortung wahr, und es wäre schön, wenn die Bürgerinnen und Bürger das auch glauben. Das Vertrauen in den Gemeinderat ist zentral.

Im Grossen und Ganzen denken aber unsere Einwohner souverän und im positiven Sinne kritisch. Manchmal sind sie mir aber etwas zu behäbig.»

«Ich wünsche mir eine solidarischere Gesellschaft. Gerade die Pandemie hat schonungslos offengelegt, dass das zu wenig wichtig genommen wird. Dabei ist Solidarität ein zentraler Wert. Die Geschichte der Menschheit seit der Steinzeit hat gezeigt, dass sie nur mit sozialem Denken und Solidarität überlebte.

Auch nationale Projekte, die auf Solidarität beruhen, kommen kaum voran: die Revision der AHV und der 2. Säule, das klimagerechte Verhalten jedes und jeder Einzelnen.»

«Habe ich einen offen? Ich trinke gern guten Fricktaler Wein … Im Ernst, ich wünsche mir eine friedlichere Welt. Schauen wir die Konflikte und Krisen auf dem ganzen Globus an: Kriege, Hunger und Wassermangel, mangelnde Gesundheitswesen. Traurig, denn am meisten leiden die Wehrlosen wie Kinder oder Frauen.

Weihnachten ist das Fest des Friedens, das Fest bringt uns das jedes Jahr in Erinnerung, doch geht es vor lauter Kommerz bei vielen vergessen. Dann wäre ich froh, jemand könnte wie Aladin den allgegenwärtigen Geist, das Covid-Virus, in eine Flasche stopfen, damit wir wieder normal leben können.»

«Meinem Nachfolger wünsche ich vor allem, dass die Integration ins Team des Gemeinderates gut gelingt. Ich bin da sehr zuversichtlich. Weiter hoffe ich, dass er seinen Beitrag leisten kann, dass im Gemeinderat gute Lösungen erzielt werden. Die Stärke eines Gemeinderates besteht in der Einigkeit des Kollegiums.

Und, dass ihm vielleicht Ideen kommen, die bisher noch niemand hatte und dass diese zur Lösung von Problemen unserer Gemeinde beitragen. Grosse und teure, wichtige Projekte warten in der Zukunft!»

«Der ist gefühlt schon ein paarmal gewesen. Die letzte Jahresrechnung, das letzte Budget, die letzte Gemeindeversammlung, die letzten Kommissionssitzungen. Da wurde ich zum Teil auf berührende Art verabschiedet. Dann spüre jedes Mal das, was ein guter Kollege von mir, der ebenfalls auf Ende Jahr als Ammann zurücktritt, den ‹Schmerz des Abschieds› nennt.

Man muss zugeben, er ist da, es wäre ja nicht gut, wenn man sich nur auf Entlastung freuen würde. Ein Gemeinderatsamt ist eine Belastung, aber eine der schönen und erfüllenden Art. Die Zeit möchte ich nicht missen. Der letzte Tag meiner Amtszeit wird Silvester sein, ein stiller Tag im Kreise der Familie.»