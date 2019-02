Befördert wurde auch der Leiter der Regionalpolizei Hansueli Loosli. Er wurde zum Leutnant ernannt. Polizeichef Loosli ist seit dem 1. Juni 2005 bei der Stadt angestellt und war massgeblich am Aufbau der Regionalpolizei Unteres Fricktal beteiligt, der seit dem 1. Januar 2007 die 14 Gemeinden des Bezirks Rheinfelden sowie die Gemeinde Münchwilen aus dem Bezirk Laufenburg angehören. In dieser Zeit habe Loosli «den Dienstbetrieb hervorragend auf die Bedürfnisse der angeschlossenen Gemeinden und Bürger ausgerichtet», heisst es in einer Mitteilung. Seine Führungsqualitäten spiegelten sich in einem einsatzfreudigen Team wider.

Korporal Laurent Engler, der sein Wissen auch als Instruktor an der Interkantonalen Polizeischule weitergibt, wurde zum Wachtmeister befördert. Thomas Rohner ist zum Korporal aufgestiegen. Nach Abschluss des Polizeilehrganges und erfolgreich absolvierter Berufsprüfung konnte schliesslich auch Aspirant Matthias Frey zum Polizisten befördert werden. Die Übergabe der neuen Gradabzeichen hat Walter Jucker mit seinem Dank für die bisher geleisteten wertvollen Dienste verbunden. (AZ)