Vernissage Fertig ist das Bild, wenn er sich daran gewöhnt hat: Künstler Wilfried Bolliger stellt in Wölflinswil aus Er ist ein grosser Beobachter im Alltag: Der Aargauer Künstler Wilfried Bolliger zeigt im Alten Gemeindehaus in Wölflinswil 76 Werke. Es sind eigenwillige Bilder von Menschen, ihrer Bewegung, Gestik und Haltung. Die Eröffnung des Ausstellung stiess auf grossen Anklang.

Der Aargauer Künstler Wilfried Bolliger (85) stellt im Alten Gemeindehaus in Wölflinswil Werke aus. Bild: zvg

Im Alten Gemeindehaus in Wölflinswil stellt derzeit der Künstler Wilfried Bolliger 76 Bilder aus. Die von Hans Böller arrangierte Ausstellung unter den Fittichen des Trägervereins «Dorf plus» startete am vergangenen Wochenende – und war gleich zu Beginn gut besucht: Zur Vernissage traf auf dem Dorfplatz ein überfülltes Postauto ein. Ein grosser Kreis von Kunstfreunden aus der Region Aarau genoss mit der Benkerjochfahrt die blütenreiche Juralandschaft, würdigte das künstlerische Schaffen von Wilfried Bolliger, welcher in Biberstein wohnt, und zeigte zugleich die enge Verbindung von Stadt und Land für alle Kunstinteressierten.

Der 85-jährige Künstler stellt auf seinen eigenwilligen Bildern Menschen in den Mittelpunkt in ihrer Haltung, Bewegung, Gestik und Handlung. Der ehemalige Kulturvorsteher der Stadt Baden und Kantonsschullehrer in Aarau, Erich Obrist, würdigte Bolliger und war beeindruckt von der nie erlahmenden Kultur-Initiative im Juradorf durch den Verein «Dorf plus». Die Kernfrage von Obrist über den Malprozess war: «Wie fängt er an, was ist zu Beginn auf der Leinwand?» Der Künstler dazu: «Ich fange immer mit einer Figur an, was sich daraus entwickelt, weiss ich noch nicht. Wenn die Figur da ist, kommt die Bewegung mit dem Menschen, was erleben wir, was kommunizieren wir bildhaft?»

Die Vernissage wurde von Robert Wernli mit dem Fagott umrahmt. Bild: zvg

Maler und Bild sind in einem Dialog. Wann ist dann ein Bild fertig? Dazu Bolliger: «Wenn ich mich daran gewöhnt habe.» Fertig ist es für ihn dann, wenn er keinen Weg zur Weiterarbeit mehr findet. Mit abgeschlossen meint Bolliger: «Das Bild entspricht meiner Vision».

Die Ausstellungseröffnung wurde von Robert Wernli mit dem Fagott umrahmt. Die Ausstellung ist weiter offen am Samstag und Sonntag, den 29. und 30. April, sowie am 6. und 7. Mai, je von 13 bis 16 Uhr. (bi)