Frick Seit Freitag fehlt von ihr jede Spur: Wer hat die 52-jährige Celebi Zekiye gesehen? Die Frau wird seit dem vergangenen Freitag vermisst. Die Aargauer Kantonspolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Celebi Zekiye (52) wird seit dem vergangenen Freitag vermisst. Am 4. August wurde sie gegen 14.30 Uhr das letzte Mal in der Region Frick gesehen. Das teilt die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mit. Der derzeitige Aufenthaltsort habe bisher nicht ermittelt werden können.

Celebi Zekiye. zvg

Signalement: ca. 170 cm gross, braune Haare, spricht sehr leise. Sie trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt.

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort von Celebi Zekiye machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau, Stützpunkt Frick (Tel. 062 871 13 33) oder direkt mit der Notrufzentrale (Tel. 117) in Verbindung zu setzen.