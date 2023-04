Vermisstenfall Widriges Wetter: Polizei sucht am Rhein nach der vermissten Jasmin M. – muss die Suche aber abbrechen Immer noch fehlt von der 21-jährigen Jasmin M. aus dem deutschen Eigeltingen-Heudorf im Landkreis Konstanz jede Spur. Ins Blickfeld der Ermittler geriet dabei auch der Hochrhein. Regenwetter allerdings unterbrach nun die Suche zwischen Laufenburg und Bad Säckingen – wobei sie wohl fortgesetzt wird.

Zwischen Laufenburg und Bad Säckingen wurde der Rhein abgesucht. Bild: Markus Vonberg

Um das Schicksal von Jasmin M. aus Eigeltingen-Heudorf im Landkreis Konstanz zu klären, haben Polizeikräfte einen weiteren Abschnitt des Rheins abgesucht. Eineinhalb Tage waren nach Auskunft eines Polizeisprechers Beamte der Kriminalpolizeidienststelle Rottweil auf einem Boot zwischen den Rheinkraftwerken Laufenburg und Bad Säckingen unterwegs.

Jasmin M. zusammen mit ihrem damaligen Freund Robert S. 2021 in Allensbach am Bodensee. Bild: Facebook

Seit 19. Februar fehlt von der 21-Jährigen jede Spur. Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Als tatverdächtig gilt ihr 42-jähriger Ex-Partner Robert S. (42). Um Jasmin M. zu finden, durchsuchten Polizeikräfte die Wälder nahe des Heimatorts der Vermissten im Hegau. Dabei wurden Suchhunde und Drohnen eingesetzt. Selbst Güllegruben wurden untersucht. Als bei Radolfzell der schwarze Toyota Corolla der jungen Frau gefunden wurde, forschte die Polizei auch am und im Bodensee nach ihrem Verbleib.

Suche wetterbedingt abgebrochen

Weil ihr ehemaliger Partner Robert S. bei Waldshut ein Motorboot liegen hatte, geriet schliesslich auch der Hochrhein ins Blickfeld der Ermittler. In der Karwoche suchten Taucher von Booten aus den Rhein bei Waldshut ab. Nun nahmen die Einsatzkräfte den sieben Kilometer langen Flussabschnitt zwischen den Kraftwerken Laufenburg und Bad Säckingen ins Visier.

Der Einsatz habe am Montag begonnen und sei am Dienstag kurz vor Mittag abgebrochen worden, erklärte Polizeisprecher Marcel Ferraro. Zu diesem Zeitpunkt herrschten widrige Wetterverhältnisse, immer wieder zogen Regenschauer über den Rhein hinweg.

An der Suche waren in Göppingen stationierte Spezialkräfte und Spezialeinheiten der Polizei beteiligt. Sie wurden unterstützt von der Wasserpolizei, die das Boot stellte. «Wir suchen den Rhein soweit ab, wie es sinnvoll erscheint», antwortete Ferraro auf die Frage, ob die Aktion in den nächsten Tagen rheinabwärts fortgesetzt werde.