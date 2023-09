Verkehr Notwarteraum wird installiert: Zwischen Mumpf und Zeiningen sollen 200 Lastwagen Platz finden Findet an den Grenzen keine Zollabfertigung statt, kann es für Lastwagen eng werden. Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat deshalb zwei neue Notwarteräume definiert. Einer davon befindet sich auf der A3 zwischen Mumpf und Zeiningen.

Ist im angrenzenden Ausland ein Feiertag oder wird gestreikt, kann das den Verkehr hierzulande ins Stocken bringen. Sogenannte Notwarteräume für Lastkraftwagen können die Situation entschärfen. Nun entsteht neben dem bereits Bestehenden auf der A22 zwischen den Baselbieter Gemeinden Sissach und Itingen zwei weitere Nothalteräume – einer davon im Fricktal. Das teilt das Bundesamt für Strassen (Astra) mit.

Der Notwarteraum zwischen Mumpf und Zeiningen wird erstmals am 3. Oktober, dem «Tag der Deutschen Einheit», in Betrieb genommen. Bild: Mira Güntert

Einer betrifft die Belchensüdrampe auf der A2, der andere ist auf der A3 zwischen Mumpf und Zeiningen geplant. «Aufgrund der optimalen Lage des Anstiegs mit drei Fahrspuren und der Nähe zu den Zollanlagen Basel und Rheinfelden wurde entschieden, auf der Höhe von Zeiningen in Fahrtrichtung Basel einen Warteraum einzurichten», sagt Astra-Pressesprecher Samuel Hool

Der Warteraum beginne schon beim Rastplatz Mumpf, er sei etwa 4000 Meter lang und biete Platz für rund 200 Lastwagen. Der Perimeter der gesamten Installation des Warteraums erstrecke sich von Autobahn-Kilometer 31.550 bis 27.070.

Die Notwarteräume dienen in erster Linie einer Pufferung und Dosierung des grenzüberschreitenden Güterverkehrs. Der Notwarteraum auf dem Fricktaler Autobahnabschnitt wird bei Gebrauch auf der Normalspur in Fahrtrichtung Norden eingerichtet, der restliche Verkehr wird mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde vorbeigeführt. Der Rastplatz Mumpf wird dabei als Triagestelle benutzt und ist für den allgemeinen Verkehr geschlossen.

«Es wurden Zusatzsignalisationen installiert, die im Normalfall abgedreht sind und bei Bedarf schnell eingesetzt werden können», erklärt Hool. Die Tafeln zeigen die Geschwindigkeitsreduktion und signalisieren den Lastwagen, dass sie in den Notwarteraum einfahren sollen. Zudem markieren orange Kegel den Bereich des Warteraums.

Verkehrsdienst unterstützt beim Aufkollonieren

«Ein Verkehrsdienst hilft beim Aufkollonieren und Triagieren», sagt Hool. Der Verkehrsdienst kontrolliere die Zollpapiere und könne daraufhin entscheiden, wer bleiben müsse und wer fahren dürfe. Sind also beispielsweise die Zollstationen nach Deutschland geschlossen, sind Lastwagen des inländischen Güterverkehrs und solche, die nach Frankreich wollen, weiterhin fahrberechtigt.

Diese neu eingerichteten Notwarteräume werden erstmals am kommenden Dienstag, dem 3. Oktober – also dem «Tag der Deutschen Einheit» – in Betrieb genommen. «In Spitzenzeiten kann der eingerichtete Warteraum aufgrund des Fahrstreifenabbaus und der Geschwindigkeitsreduktion zu stockendem Verkehr oder Stau führen», sagt Hool.