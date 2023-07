Verkehr Bad Säckingen drosselt das Tempo: Wo Einkaufstouristen künftig langsam machen sollten Nach langem Streit steht nun fest, dass die Ortsdurchfahrt Bad Säckingen zu festen Zeiten auf 30 Stundenkilometer begrenzt wird. Die Feuerwehr befürchtet, dass sie zu spät kommt oder gebüsst werden kann.

Autofahrer, die durch Bad Säckingen fahren, werden in Zukunft langsamer fahren müssen. Der Gemeinderat stimmte für eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern an der B34 durch das Stadtgebiet. Dies soll jedoch nur in der Nacht gelten.

Was bei Gemeinden entlang der B34 im Landkreis Lörrach schon verbreitet ist, soll nun auch für den rund 3,6 Kilometer langen Abschnitt der Fernstrasse durch das Säckinger Stadtgebiet gelten. Aber auch die Strecke Schulhausstrasse, Alte Basler Strasse und Waldshuter Strasse, die als beliebte Pendlerstrecke gilt, wird auf Tempo 30 gedrosselt – und das ganztägig. Tempo 30 bleibt umstritten

Das neue Temporegime bleibt umstritten

Die CDU stimmte mit ihren vier anwesenden Ratsmitgliedern gegen den Vorschlag. Sie sehen die Massnahme zwar als unausweichlich an, jedoch würde sich die Verkehrslage nicht von Bad Säckingen aus beeinflussen lassen, so Fraktionschef Michael Maier vor der Abstimmung. Während sich der Linke Stadtrat Angelo De Rosa enthielt, sahen die Grünen ein grosses Potenzial in der Tempo-Regelung.

Weniger Lärm durch Tempolimit – das ist das Ziel der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer. Bild: zvg

Für den Kurort Bad Säckingen sei dies eine grosse Chance, sagt Ruth Cremer-Ricken. Sie kritisierte CDU-Fraktionschef Maier, für dessen E-Mail an die Feuerwehr, in der er Cremer-Ricken «sachlich falsche» Argumentation unterstellt habe. Wo gilt dann Tempo 30? Der Gemeinderatsbeschluss sieht vor, dass innerhalb des Stadtgebiets entlang der B34 zwischen 22 und 6 Uhr eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h gilt. Das betrifft den Bereich zwischen der Jurastrasse und dem östlichen Ortseingang.

Eine ganztägige Begrenzung auf Tempo 30 gilt in der Schulhausstrasse, wie bereits an der Alten Basler Strasse und der Waldshuter Strasse. Dieser Bereich gilt bis zum Kreisverkehr, da die Strecke oft als Umfahrung des Stadtzentrums genutzt wird. Der Abstimmung war eine grosse Diskussion über die Folgen der Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem innerörtlichen Abschnitt der Bundesstrasse vorausgegangen.

Die Feuerwehr macht sich Sorgen

Wie geteilt die öffentliche Meinung über das Streitthema Tempo 30 ist, zeigte sich auch in den Rückmeldungen der Bürgerbeteiligung. Gutachter Alexander Colosseus stellte die Meinungen der Bürger vor. Diese reichten von Bedenken über die Kosten der Massnahme bis hin zur Forderung, die Geschwindigkeitsbegrenzung auch tagsüber an der Bundesstrasse anzuwenden. Warum soll Tempo 30 kommen?

Hintergrund ist eine hohe Lärmbelastung für 1173 Anwohner, wie ein Gutachten ergab. Das Bundesimmissonsschutzgesetz verlangt von Gemeinden mit Hauptverkehrswegen, wie Bundesstrassen, Massnahmen zum Schutz der Anwohner zu treffen. An der B34 sei die höchste Belastungsgrenze erreicht, so Colosseus. Die Stadt müsse langfristig über den Austausch des Fahrbahnbelags nachdenken.

Ein grosses Thema bei den Bürgern wie den Gemeinderäten war jedoch die Sorge der Feuerwehr, die Bedenken hatte, dass Feuerwehrleute bei Einsätzen auf dem Weg zum Gerätehaus im Privatauto durch Tempo 30 länger für die Anfahrt brauchen oder von Geldbussen betroffen sein könnten.