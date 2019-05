Lichterlöschen beim Circus Nock. Das Familienunternehmen hat sich "schweren Herzens entschieden, den Zirkus bis auf Weiteres nicht mehr weiterzuführen", heisst es in einer Mitteilung vom Freitagvormittag. In der jetzigen Lage könne man den gewohnten hohen Qualitätsstandard nicht mehr gewährleisten.

"Wir verabschieden uns in tiefer Dankbarkeit von unserem treuen Publikum, den Zirkusfans und unseren vielen Unterstützern. Die leuchtenden Augen unserer grossen und kleinen Zuschauer bei unseren unzähligen Auftritten und derjenigen unserer grossartigen Artisten werden für immer in unserer Erinnerung bleiben. Das Zirkusleben und die Zirkusluft werden uns fehlen", heisst es in der Mittelung und weiter:"Wir bedauern, unser 160-jähriges Jubiläum nicht mehr mit Ihnen allen feiern zu können."

Als Grund nennt die Familie das komplexer gewordene Zirkusgeschäft und damit verbundene finanzielle Probleme. "Trotz einer sehr hohen Eigenfinanzierung sind die Defizite gewachsen", schreibt die Familie. Zentrale Plätze in Schweizer Innenstädten und auch in den Gemeinden würden immer mehr zur Mangelware. "Die Plätze werden kleiner, sind nicht mehr immer verfügbar und die Mietpreise sowie die behördlichen Auflagen steigen von Jahr zu Jahr." Hätten sich Städte und Gemeinden früher auf den Zirkus gefreut, werde einem heute da und dort das Gefühl vermittelt, nur noch geduldet zu sein.

Impressionen aus dem Circus Nock: