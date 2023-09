Velorennen Unter besonderen Vorzeichen: In Gansingen finden die nationalen Meisterschaften im Zeitfahren statt Am Sonntag finden in Gansingen die Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren statt. Der VMC Gansingen übernimmt mit rund 60 Helfenden die Organisation vor Ort – dies, obwohl der Anlass eigentlich ganz woanders und ganz zu einer anderen Zeit hätte stattfinden sollen. Durch den tragischen Unfalltod von Gino Mäder wurde der Anlass verschoben.

Noch deutet am beschaulichen Ortseingang von Gansingen nichts auf Action hin. Links das Feuerwehrmagazin, rechts der Werkhof und ab und zu ein Auto, das von Oberhofen kommend ins Dorf fährt. Das wird in wenigen Tagen anders sein: Am Sonntag starten genau hier die Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren.

Emanuel Hüsler vom VMC Gansingen steht dort, wo Start und Ziel an den Schweizer Meisterschaften stehen werden. Bild: Mira Güntert

Doch bis hier nationale Top-Athletinnen und ambitionierte Hobby-Fahrer um die Wette in die Pedale treten, gibt es für den VMC Gansingen als Organisator vor Ort noch einiges zu tun.

Neben dem Einrichten des Festplatzes steht noch etwas Spezielles an: «Die Feuerwehrautos müssen aus dem Magazin raus», sagt Emanuel Hüsler vom lokalen Organisationskomitee. Denn dort soll die Festwirtschaft eingerichtet werden. «Damit die Fahrzeuge trotzdem einsatzbereit sind, erhalten sie an ihrem vorübergehenden Platz ebenfalls Luft- und Stromanschluss.»

Im Feuerwehrmagazin wird die Festwirtschaft untergebracht sein. Bild: Mira Güntert

Der VMC führt die Meisterschaften zusammen mit «Cycling Unlimited» durch. Der Radsport-Veranstalter kümmert sich vor allem um das Rennwesen, während der Verein vor Ort die Infrastruktur organisiert. «Von unserem Verein werden rund 60 Helfende im Einsatz stehen», sagt Hüsler.

VMC Gansingen übernahm die Durchführung kurzfristig

Hüsler ist froh, dass neben dem Verein auch die Gemeinde, die Bevölkerung und auch umliegende Firmen hinter dem Anlass stehen. Denn eigentlich hätten die Schweizer Meisterschaften im Zeitfahren gar nicht in Gansingen stattfinden sollen. «Wir sprangen kurzfristig für Gossau ZH ein, weil dort die Bewilligungen nicht erteilt wurden», sagt Hüsler. Erst ungefähr eineinhalb Monate vor dem ursprünglich geplanten Anlass war klar, dass die Meisterschaften nach Gansingen kommen.

Denn die Meisterschaften hätten nicht nur nicht in Gansingen stattfinden sollen, sondern wären eigentlich schon für den 22. Juni geplant gewesen. Doch der Tod von Rad-Profi Gino Mäder, der eine Woche vor dem Anlass an der Tour de Suisse schwer gestürzt und schliesslich gestorben ist, legte einen dunklen Schatten über die Radsport-Szene.

«Ginos Tod hat uns zum Unfallzeitpunkt sehr stark beschäftigt», sagt auch Hüsler. Vor allem bei «Cycling Unlimited», der auch die Tour de Suisse organisiert, seien viele Leute persönlich involviert gewesen. «Sie wären mental nicht mehr in der Lage gewesen, das Rennen durchzuführen», sagt Hüsler. «Doch man kann nicht nur halbwegs bei der Sache sein, wenn es um die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer geht.» Es sei daher vollstes Verständnis für die Verschiebung vorhanden gewesen.

Hier fahren die Teilnehmenden über die Start- und die Ziellinie. Die Fahrerinnen und Fahrer der Elite-Kategorien werden zwei Runden fahren. Bild: Mira Güntert

Nun wurde es also der 1. Oktober, an dem in Gansingen rund 230 Teilnehmende in verschiedenen Kategorien – vom Paracycling bis zu verschiedenen Seniorenkategorien – an den Start gehen werden. Auch nationale Rad-Stars werden dabei sein.

Anwärterin beziehungsweise Anwärter auf einen Sieg sind sicher Marlen Reusser und Stefan Bissegger. «Durch den Ausfall von Stefan Küng ist Bissegger sicher Favorit. Die beiden hätten einen Fight gezeigt», sagt Hüsler und erinnert dabei an das kürzliche Saison-Ende von Küng durch einen Sturz an der Europameisterschaft.