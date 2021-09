Pandemie Schulen, Impfen und Testen: Das sind die Pläne der Regierung für den Herbst

Der Regierungsrat will die regelmässigen Spucktests an Schulen auch nach den Herbstferien weiterführen. Allerdings bleibt die Teilnahme für die Schulen freiwillig, solange sich die epidemiologische Situation nicht verschlechtert. Die Maskenpflicht ab der 5. Klasse wird bis am 29. Oktober verlängert.